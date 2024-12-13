Scegli il Tuo Creatore di Video per Piani di Abbonamento Ideale

Esplora piani tariffari flessibili per il nostro creatore di video AI; trasforma senza sforzo script in video straordinari utilizzando la funzione di testo-a-video da script.

Immagina un video esplicativo di 30 secondi, energico e rivolto ai proprietari di piccole imprese, che mostra come HeyGen possa essere il loro 'creatore di video per piani di abbonamento' definitivo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando elementi infografici e tagli rapidi, mentre l'audio mantiene un tono vivace e incoraggiante. Evidenzia la facilità di creare contenuti coinvolgenti generando immagini di alta qualità direttamente dal tuo script utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per articolare vari piani tariffari senza complessità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video persuasivo di 45 secondi rivolto agli utenti attuali della prova gratuita di HeyGen o agli abbonati al piano base, incoraggiandoli a 'aggiornare il piano' a un 'piano annuale'. Lo stile visivo dovrebbe essere aspirazionale e dimostrare crescita, con transizioni dinamiche tra le scene. La capacità di generare voiceover dovrebbe trasmettere un messaggio chiaro e sicuro sulle funzionalità ampliate e sul valore, enfatizzando come l'aggiornamento sblocchi un maggiore potenziale creativo e risparmi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video educativo di 60 secondi, ma coinvolgente, per professionisti del marketing e creatori di contenuti nuovi all'AI video, illustrando i benefici della 'prova gratuita' di HeyGen e la flessibilità delle opzioni del 'piano mensile'. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e dimostrativo, utilizzando testo sullo schermo e una voce amichevole per guidare lo spettatore. Mostra il design intuitivo iniziando con modelli e scene predefiniti, e dimostra chiaramente quanto sia facile aggiungere sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 30 secondi, moderno ed elegante, progettato per startup e team di marketing, evidenziando HeyGen come il principale 'creatore di video AI' con 'piani tariffari' trasparenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con grafiche all'avanguardia e una traccia di sottofondo ad alta energia. Utilizza avatar AI realistici per trasmettere rapidamente i messaggi chiave, dimostrando l'efficienza della piattaforma e come la sua robusta libreria multimediale/supporto di stock possa migliorare qualsiasi progetto video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Piani di Abbonamento

Scegli e gestisci senza sforzo il tuo abbonamento al creatore di video AI per sbloccare potenti strumenti di creazione e dare vita alla tua visione.

1
Step 1
Esplora i Piani Tariffari
Scopri la gamma di piani tariffari flessibili disponibili, inclusa una prova gratuita per sperimentare le funzionalità principali come la creazione con modelli e scene professionali prima di impegnarti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Piano Ideale
Scegli il piano mensile o annuale che meglio si adatta alle tue esigenze di produzione, sbloccando capacità avanzate come la generazione di video con avatar AI realistici.
3
Step 3
Aggiorna il Tuo Abbonamento
Aggiorna facilmente il tuo piano di abbonamento attuale man mano che crescono le tue esigenze, espandendo lo spazio di archiviazione disponibile e l'accesso a più funzionalità premium.
4
Step 4
Crea Video Potenziati dall'AI
Sfrutta tutto il potenziale del piano scelto per iniziare a creare video coinvolgenti, utilizzando funzionalità come testo-a-video da script per trasformare rapidamente le tue idee in immagini.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare il successo dei clienti, costruendo fiducia e attirando nuovi abbonati al tuo servizio.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen offre un'esperienza di creatore di video per piani di abbonamento di valore?

HeyGen consente agli utenti di creare video AI professionali in modo efficiente, offrendo un'esperienza di creatore di video AI robusta che massimizza il tuo investimento. La nostra piattaforma semplifica la produzione video con strumenti AI avanzati, garantendo la creazione di contenuti di impatto.

Cosa rende HeyGen un leader nel settore dei creatori di video AI per esigenze di contenuto diversificate?

HeyGen si distingue fornendo avatar AI avanzati e una funzionalità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità, semplificando la creazione di contenuti di alta qualità. È un creatore di video completo progettato per soddisfare varie esigenze di produzione in modo efficiente.

Posso provare le capacità di HeyGen con una prova gratuita?

Sì, HeyGen offre una prova gratuita per esplorare le sue potenti funzionalità, inclusi testo-a-video da script e avatar AI. Questo ti permette di testare i nostri strumenti AI avanzati e vedere quanto facilmente puoi creare video di alta qualità.

Quali benefici ottengo con HeyGen come soluzione di creatore di video AI?

HeyGen offre funzionalità robuste come controlli di branding e supporto per vari ridimensionamenti e esportazioni di rapporti d'aspetto, assicurando che i tuoi video siano in linea con il tuo marchio. Come creatore di video AI, offre efficienza e qualità per tutte le tue esigenze di contenuto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo