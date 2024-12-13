Creatore di Video per Scatole in Abbonamento: Crea Promozioni Coinvolgenti

Progetta video di marketing ad alta conversione per il tuo servizio in abbonamento, potenziato da avatar AI realistici che coinvolgono il tuo pubblico.

Crea un video promozionale coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che lanciano nuove scatole in abbonamento, evidenziando l'emozione di un'esperienza di unboxing. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, mostrando campioni di prodotti diversi, accompagnati da una voce fuori campo entusiasta e chiara. Sottolinea come la generazione di voiceover di HeyGen semplifichi la narrazione e come i modelli e le scene pre-progettati accelerino la creazione di contenuti video per scatole in abbonamento coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing raffinato di 60 secondi rivolto alle aziende di e-commerce che devono mostrare nuovi prodotti in modo efficace. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale ed elegante con tagli dinamici e transizioni fluide, narrato da un avatar AI per mantenere una voce di brand coerente. Illustra la facilità di creare contenuti video di alta qualità per prodotti sfruttando gli avatar AI di HeyGen e la sua funzionalità di testo-a-video da script, trasformando concetti scritti in video di marketing persuasivi senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi specificamente per i social media manager e i creatori di contenuti che mirano a incrementare l'engagement sulle loro piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente coinvolgente, incorporando testo audace sullo schermo sincronizzato con una vivace traccia di sottofondo. Mostra come HeyGen consenta una creazione di contenuti efficiente aggiungendo automaticamente sottotitoli/didascalie e fornendo accesso a una ricca libreria multimediale/supporto stock, rendendo semplice generare contenuti per social media pronti a diventare virali.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo completo di 90 secondi progettato per aziende SaaS o educatori, semplificando una funzionalità software complessa o un concetto educativo. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito, istruttivo e facile da seguire, con un tono audio amichevole e accessibile. Evidenzia come gli utenti possano personalizzare le loro narrazioni utilizzando i modelli e le scene diversificate di HeyGen e assicurare che il loro messaggio raggiunga perfettamente varie piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, trasformando idee complesse in video esplicativi accessibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Scatole in Abbonamento

Crea video promozionali e di marketing coinvolgenti per la tua scatola in abbonamento senza sforzo con il nostro Agente Video AI, assicurando contenuti per social media coinvolgenti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Video
Inizia selezionando dalla nostra gamma diversificata di modelli video progettati professionalmente, su misura per le promozioni di scatole in abbonamento, per impostare rapidamente la scena per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi la Storia del Tuo Prodotto
Sfrutta le nostre capacità di testo-a-video incollando il tuo script o i dettagli del prodotto. La nostra AI trasformerà il tuo testo in voiceover e immagini coinvolgenti senza sforzo.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand e Avatar
Integra i tuoi controlli di branding con loghi e colori personalizzati. Aumenta ulteriormente il coinvolgimento selezionando un avatar AI per presentare magnificamente la tua scatola in abbonamento.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza i tuoi video di marketing esportandoli in vari rapporti d'aspetto, pronti per tutte le piattaforme di contenuti sui social media, e cattura il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in contenuti video autentici e coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing e promozionali?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare facilmente script in video di marketing professionali e contenuti promozionali coinvolgenti senza richiedere un'esperienza estesa nella produzione video o attrezzature.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding e la creazione di video?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding robusti per integrare loghi e colori del marchio, insieme a una selezione diversificata di modelli video per aiutare gli utenti a creare video di marketing e di prodotto unici e coerenti.

HeyGen può essere utilizzato come un efficace creatore di video di prodotto per e-commerce e social media?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di prodotto ideale, permettendo alle aziende di produrre video di prodotto di alta qualità, contenuti coinvolgenti per i social media e video pubblicitari d'impatto con facilità, sfruttando le sue funzionalità AI per una rapida creazione di contenuti.

Quanto è efficiente l'editor video online di HeyGen per i flussi di lavoro di creazione di contenuti?

L'intuitivo editor video online di HeyGen, con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare e potenti capacità di testo-a-video, semplifica notevolmente il processo di creazione di contenuti, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di qualità professionale per varie applicazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo