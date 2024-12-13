Studio Creatore di Video Tutorial: Crea Contenuti Istruttivi Coinvolgenti

Trasforma le tue conoscenze in video tutorial chiari e professionali con avatar umani AI.

Crea un video tutorial professionale di 60 secondi rivolto a futuri creatori di corsi online, dimostrando come scomporre argomenti complessi in istruzioni chiare e passo dopo passo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando testo e grafica dinamici sullo schermo, mentre l'audio presenta una narrazione vivace e chiara. Sottolinea la facilità di trasformare un copione scritto in un video completo utilizzando le funzionalità "Text-to-video from script" e "Voiceover generation" di HeyGen, garantendo un prodotto finale raffinato senza necessità di competenze avanzate di editing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video tutorial di 45 secondi per appassionati di hobby o artigianato, mostrando un semplice progetto fai-da-te. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e pratico, con primi piani del processo, accompagnato da un tono audio amichevole e incoraggiante. Evidenzia quanto sia facile selezionare elementi visivi coinvolgenti dalla "Media library/stock support" di HeyGen e strutturare l'intera narrazione utilizzando "Templates & scenes" pre-progettati per rendere i tutorial di artigianato accessibili e divertenti per qualsiasi livello di abilità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un tutorial di prodotto di 30 secondi per nuovi utenti di software, guidandoli attraverso una funzione o caratteristica specifica. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e professionale, con registrazioni dello schermo pulite e una voce sicura e articolata. Mostra la potenza dell'utilizzo degli "AI avatars" di HeyGen per fornire spiegazioni chiare e concise, ulteriormente migliorate da "Subtitles/captions" generati automaticamente per garantire accessibilità e comprensione a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 90 secondi per team di marketing, dimostrando come realizzare un buon video tutorial per una nuova funzionalità di prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e adatto al contesto aziendale, con transizioni fluide e una traccia audio persuasiva e informativa. Illustra la flessibilità dei "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coinvolgente e sottolinea l'adattabilità per diverse piattaforme utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports" per social media o presentazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video Tutorial

Crea video istruttivi e tutorial coinvolgenti con facilità utilizzando la piattaforma AI di HeyGen. Realizza tutorial professionali senza competenze complesse di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Tutorial
Inizia scrivendo o incollando le tue istruzioni passo dopo passo. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, rendendo semplice la creazione di video tutorial chiari.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo tutorial, aggiungendo un tocco umano e una finitura professionale ai tuoi contenuti istruttivi.
3
Step 3
Aggiungi una Voce Fuori Campo Professionale
Arricchisci il tuo tutorial con una voce fuori campo generata da AI naturale, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per le tue istruzioni passo dopo passo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Genera ed esporta il tuo video tutorial di alta qualità in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso su diverse piattaforme e per educare efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

.

Scomponi argomenti difficili in video tutorial AI chiari e comprensibili, rendendo l'apprendimento accessibile a tutti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video tutorial professionali?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di video istruttivi di alta qualità. Sfrutta modelli di video intuitivi e avatar umani AI per fornire istruzioni chiare e passo dopo passo senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare i miei contenuti video tutorial?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i tuoi video tutorial con loghi e colori del marchio. Puoi anche utilizzare una vasta gamma di modelli video, media di stock e sottotitoli animati per rendere i tuoi contenuti unici e coinvolgenti.

È necessaria esperienza di editing video per realizzare un buon video tutorial con HeyGen?

Non sono necessarie competenze di editing video per realizzare eccellenti video tutorial con HeyGen. La nostra piattaforma di creazione video AI ti consente di generare video direttamente dal testo, scegliendo un avatar AI per presentare i tuoi contenuti senza sforzo.

Posso incorporare un avatar umano AI nei miei tutorial di prodotto HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di aggiungere facilmente avatar umani AI per narrare i tuoi tutorial di prodotto e video esplicativi. Questo migliora il coinvolgimento e la professionalità, fornendo un modo dinamico per trasmettere il tuo messaggio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo