Generatore di Video Tutorial per Studenti per un Apprendimento Coinvolgente

Produci video educativi accattivanti senza sforzo, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche.

Crea un video tutorial di 60 secondi per studenti che dimostri come navigare efficacemente una nuova piattaforma di apprendimento online per studenti universitari in arrivo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e amichevole, con una voce chiara e utile. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, rendendo l'esperienza di apprendimento più coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial educativo dinamico di 45 secondi progettato per semplificare un concetto scientifico complesso, rivolto a studenti delle scuole superiori che hanno difficoltà con la fisica. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare la tua spiegazione in una storia visiva coinvolgente, completata da musica di sottofondo vivace e una voce AI facile da comprendere. Assicurati che i sottotitoli/caption siano utilizzati per migliorare il coinvolgimento degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che offra consigli essenziali per la scrittura di saggi per studenti universitari. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno con tagli rapidi e testo chiaro sullo schermo, mentre l'audio mantiene un tono chiaro e istruttivo. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per semplificare la creazione dei contenuti e assicurati che il video finale sia rifinito, pronto per la condivisione con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 60 secondi che dimostri i benefici e l'uso di un nuovo strumento digitale per uno studio e una presa di appunti efficienti, rivolto a studenti esperti di tecnologia. Presenta un'estetica elegante e high-tech con registrazioni dello schermo e una voce chiara e informativa. Migliora l'appeal visivo incorporando immagini rilevanti dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen, facilitando la creazione di video senza soluzione di continuità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial per Studenti

Crea senza sforzo video educativi coinvolgenti per studenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando argomenti complessi in tutorial visivi chiari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il contenuto del tuo tutorial. Utilizza la funzione di testo in video per convertire senza problemi la tua lezione scritta in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo tutorial, dando vita al tuo contenuto educativo con un presentatore virtuale.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Audio
Arricchisci il tuo tutorial incorporando immagini, video e musica di sottofondo rilevanti dalla libreria multimediale/stock support, o carica i tuoi asset.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Genera automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi per gli Studenti

.

Trasforma senza sforzo concetti accademici impegnativi in video educativi chiari e facili da comprendere, migliorando la comprensione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial educativi?

HeyGen agisce come un potente generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare facilmente i testi in video tutorial educativi professionali. Con avatar AI e una gamma di template, rende la creazione di video accessibile per ogni tutorial studentesco.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento degli studenti nelle piattaforme di apprendimento online?

Assolutamente. HeyGen utilizza avatar AI realistici e visuali cinematografici per creare video esplicativi dinamici e video tutorial che catturano l'attenzione. Questo aumenta significativamente il coinvolgimento degli studenti all'interno delle piattaforme di apprendimento online.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per generare video tutorial da testo?

Il generatore di testo in video di HeyGen ti permette di convertire il testo semplice in video tutorial coinvolgenti utilizzando voci AI e visuali personalizzate. Puoi anche personalizzare il contenuto video con foto e clip video, rendendo HeyGen un versatile creatore di video educativi.

Come possono le istituzioni educative utilizzare HeyGen oltre i tutorial standard?

Oltre alla generazione di video tutorial per studenti, HeyGen può creare video di marketing scolastico accattivanti, tour virtuali del campus e newsletter video. I suoi controlli di branding e contenuti personalizzabili lo rendono ideale per diverse esigenze video educative.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo