Genera un video di orientamento di 45 secondi progettato per gli studenti universitari in arrivo. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, con avatar AI diversi che guidano gli spettatori attraverso le risorse essenziali del campus. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover chiari per offrire un tono amichevole e informativo, assicurando che i nuovi studenti si sentano supportati e preparati per il loro percorso accademico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto ai team aziendali di L&D, specificamente per l'onboarding dei dipendenti, coprendo i protocolli di sicurezza IT di base. Adotta uno stile visivo elegante e moderno con tagli rapidi tra scene dinamiche e un narratore coinvolgente e professionale. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e la capacità di testo-a-video da script per garantire accuratezza e coerenza nel contenuto dei video di formazione.
Sviluppa un video esplicativo di 30 secondi per insegnanti delle scuole superiori per integrare le lezioni sulla fotosintesi, rendendo i concetti complessi facili da comprendere per i loro studenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e illustrativo, incorporando animazioni semplici e una narrazione calma e chiara, migliorata dalla funzione di testo-a-video da script di HeyGen. Assicurati che i sottotitoli siano inclusi per supportare le diverse esigenze di apprendimento in questo contesto di creazione di video educativi.
Crea un video 'how-to' di 45 secondi per creatori di corsi online indipendenti, dimostrando i primi tre passi di una strategia di marketing digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e passo-passo, con un avatar AI incoraggiante che presenta le informazioni, supportato dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti. L'audio dovrebbe essere vivace e motivazionale, ispirando gli spettatori a interagire con il contenuto dei video di formazione.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Studenti

Crea rapidamente video educativi coinvolgenti con l'AI. Genera contenuti di formazione dinamici per istruire gli studenti in modo efficiente ed efficace.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di contenuti di formazione nella piattaforma. La nostra funzione di testo-a-video inizierà immediatamente a convertire il tuo testo in scene visive.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora i tuoi contenuti educativi scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI professionali per presentare le tue informazioni in modo chiaro e coinvolgente.
Step 3
Applica Branding e Voce
Personalizza il tuo video applicando controlli di branding personalizzati, selezionando una scena e generando voci AI realistiche per la narrazione.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video educativo rivedendo e apportando eventuali modifiche necessarie. Poi, esporta facilmente il tuo contenuto di alta qualità in vari formati di aspetto.

Chiarisci Argomenti Complessi per gli Studenti

Trasforma contenuti educativi complessi in lezioni video facilmente comprensibili, a beneficio della comprensione degli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti con l'AI?

HeyGen ti consente di creare video di formazione accattivanti utilizzando un generatore di video AI intuitivo. Sfrutta modelli pronti all'uso e avatar AI realistici per produrre rapidamente contenuti di alta qualità e professionali per l'onboarding dei dipendenti e scopi educativi.

Posso trasformare rapidamente il testo in contenuti video usando HeyGen?

Assolutamente, le potenti capacità di testo-a-video di HeyGen ti permettono di convertire script in presentazioni video dinamiche senza sforzo. Il nostro strumento basato sul web consente una rapida generazione di contenuti, completa di voci AI realistiche e visuali generate dall'AI.

Quali funzionalità offre HeyGen per i team di L&D e l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen offre funzionalità robuste per i team di L&D, inclusi avatar AI e modelli personalizzabili, perfetti per creare video efficaci di onboarding dei dipendenti e formazione degli studenti. Puoi anche beneficiare della localizzazione video per raggiungere un pubblico globale.

Come può HeyGen aiutarmi a personalizzare i miei video generati dall'AI per la coerenza del marchio?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi visuali generati dall'AI. Puoi anche modificare i video con testo e utilizzare sottotitoli per mantenere coerenza e coinvolgimento in tutte le tue comunicazioni.

