Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di testimonianza di 45 secondi progettato per studenti delle scuole superiori che esplorano programmi accademici specifici, mostrando la vivace vita del campus e il corpo docente dedicato con uno stile visivo e audio dinamico e coinvolgente. Utilizza i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per evidenziare come gli studenti prosperano all'interno del programma.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento di 60 secondi per candidati internazionali e i loro genitori, ritraendo un'atmosfera calda, accogliente e rassicurante con immagini professionali e un tono audio empatico, enfatizzando la comunità di supporto per il marketing dell'istruzione superiore. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per rappresentare docenti o ex studenti diversi che condividono messaggi incoraggianti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di testimonianza studentesca di 30 secondi per partner industriali e potenziali datori di lavoro, evidenziando il successo professionale di un laureato e le competenze pratiche acquisite, utilizzando uno stile visivo professionale e aspirazionale e una traccia audio d'impatto. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente il percorso e i successi dello studente come potente strumento di creazione di video di testimonianza studentesca.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Testimonianze Studentesche

Crea facilmente video di testimonianze studentesche coinvolgenti che mostrano storie di successo e potenziano il tuo marketing dell'istruzione superiore con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia dallo Script
Inizia incollando la storia di successo del tuo studente nell'editor di script, sfruttando la funzionalità di trasformazione del testo in video per formare la base del tuo video di testimonianza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora l'appeal del tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo studente o narratore, dando vita visivamente alla loro storia.
3
Step 3
Genera Voiceover Dinamici
Utilizza la generazione avanzata di voiceover per aggiungere audio dal suono naturale in varie lingue e accenti, assicurando che la tua testimonianza studentesca risuoni con un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Condividi e scarica facilmente il tuo video di testimonianza raffinato in più formati, pronto per l'uso sui social media, sul tuo sito web o nelle campagne di marketing.

Casi d'Uso

Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni

Trasforma le testimonianze studentesche in annunci video ad alte prestazioni per raggiungere ed ingaggiare efficacemente potenziali studenti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di testimonianze studentesche coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di sviluppo di storie di successo studentesche d'impatto. Utilizza avatar AI e modelli personalizzabili per dare vita alle narrazioni degli studenti, garantendo un racconto coinvolgente senza complessi montaggi video.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per creare video di testimonianze professionali?

HeyGen offre un set completo di funzionalità, inclusi voiceover AI e sottotitoli automatici, per migliorare l'esperienza del creatore di video di testimonianze. Puoi anche sfruttare la funzionalità di trasformazione del testo in video per generare rapidamente contenuti raffinati.

Perché HeyGen è una soluzione ideale per il marketing dell'istruzione superiore e i video di testimonianze?

HeyGen è specificamente progettato per potenziare gli sforzi di marketing dell'istruzione superiore consentendo la creazione efficiente di video di testimonianze autentiche per l'istruzione superiore. Condividi e scarica facilmente i tuoi video per varie piattaforme, aumentando la portata della tua istituzione.

Posso utilizzare modelli predefiniti quando creo video di testimonianze con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli personalizzabili, rendendo semplice la produzione di video di testimonianze di qualità professionale per qualsiasi scopo. Questi modelli semplificano il tuo flusso di lavoro, permettendo una creazione di video nativa e risultati rapidi.

