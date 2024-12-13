Generatore di Video di Supporto Studentesco: Migliora i Risultati di Apprendimento

Crea video e-learning coinvolgenti e migliora il coinvolgimento degli studenti senza sforzo utilizzando la generazione avanzata di voiceover.

519/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial dinamico di 90 secondi rivolto a istruttori e creatori di contenuti e-learning, illustrando il processo senza soluzione di continuità di trasformare il curriculum scritto in contenuti educativi coinvolgenti. Questo prompt richiede un approccio visivo veloce con una traccia di sottofondo vivace e una consegna vocale nitida, enfatizzando la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre rapidamente moduli di apprendimento online accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti per formatori aziendali e coordinatori di accessibilità, concentrandoti su come HeyGen faciliti video di formazione inclusivi generando automaticamente sottotitoli/caption accurati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo inclusivo e accessibile con un tono amichevole e chiaro, dimostrando l'impatto critico di queste funzionalità nel migliorare i risultati di apprendimento per pubblici diversi senza richiedere un ampio editing post-produzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio efficiente di 45 secondi per insegnanti e docenti universitari, evidenziando come i diversi modelli e scene di HeyGen accelerino la creazione di piani di lezione visivamente attraenti e aggiornamenti accademici critici. Questo video necessita di un'estetica visiva luminosa e incoraggiante con transizioni fluide e musica di sottofondo ottimista, mostrando come gli utenti possano produrre rapidamente contenuti di qualità professionale per aumentare il coinvolgimento degli studenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Supporto Accademico

Produci rapidamente contenuti video coinvolgenti e accessibili per supportare l'apprendimento degli studenti, spiegare argomenti complessi e migliorare i risultati educativi con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo piano di lezione o spiegazione direttamente nella piattaforma per sfruttare la nostra AI di testo in video. Questo costituisce la base per i tuoi contenuti educativi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI dalla nostra vasta libreria per fungere da educatore sullo schermo, garantendo una presenza relazionabile e coerente per i tuoi studenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Accessibilità
Migliora il coinvolgimento incorporando elementi visivi dalla libreria multimediale e generando automaticamente sottotitoli/caption accurati per rendere i tuoi contenuti accessibili a tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di supporto accademico selezionando il rapporto d'aspetto desiderato e poi esportalo per un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi corsi online, LMS o piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Accademici Complessi

.

Scomponi concetti accademici difficili in video facilmente comprensibili potenziati dall'AI, rendendo accessibili argomenti complessi e migliorando la comprensione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per il supporto accademico?

HeyGen consente agli educatori di creare facilmente video di supporto accademico coinvolgenti trasformando il testo in contenuti video dinamici. Utilizza la nostra avanzata piattaforma video AI per scegliere tra una vasta gamma di avatar AI, dando vita ai tuoi piani di lezione e contenuti educativi con facilità.

HeyGen può localizzare i video di supporto studentesco per studenti diversi?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video di supporto studentesco in oltre 100 lingue, rendendolo ideale per localizzare contenuti formativi ed educativi. Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento degli studenti con sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover di alta qualità.

Quali controlli tecnici offre HeyGen per l'integrazione del marchio e dei contenuti?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio in ogni video. Converti facilmente materiali didattici esistenti come PDF in video o PowerPoint in video, mantenendo un aspetto professionale coerente in tutti i tuoi video e-learning.

Quali sono le capacità tecniche di HeyGen per formati di contenuti educativi diversi?

La piattaforma video AI di HeyGen offre strumenti versatili per creare vari contenuti educativi, dai video e-learning standard ai video di formazione specializzati. La nostra piattaforma consente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e si integra con una libreria multimediale, garantendo la produzione efficiente di contenuti video professionali per qualsiasi risultato di apprendimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo