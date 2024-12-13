Creatore di Video Spotlight Studenti: Metti in Mostra il Talento con l'AI

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti e testimonianze di studenti utilizzando la generazione di voce AI e modelli di video educativi.

Crea un video motivazionale di 60 secondi per mettere in luce uno studente eccezionale, mostrando i suoi successi e aspirazioni per l'ammissione all'università e i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante con tagli dinamici, illuminazione calda e grafica pulita, completato da una voce narrante entusiasta generata da HeyGen per evidenziare le testimonianze uniche degli studenti. Questo mira a ispirare futuri studenti e genitori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo di 45 secondi utilizzando un modello specializzato per studenti online, spiegando un argomento complesso in modo chiaro e coinvolgente. Il video dovrebbe adottare uno stile di animazione su lavagna o grafica animata, accompagnato da una voce AI calma e istruttiva, utilizzando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per convertire un testo conciso in un modulo di apprendimento accessibile per studenti K-12.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a studenti delle scuole superiori e consulenti di carriera, evidenziando un programma innovativo offerto dalle università. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, elegante e professionale, incorporando riprese vivaci del campus con una presentazione chiara e autorevole fornita da un avatar AI, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per trasmettere efficacemente i benefici chiave del programma e incoraggiare l'iscrizione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video autentico di 90 secondi per le piattaforme social, catturando un 'giorno nella vita' di uno studente o il loro percorso accademico unico. Utilizza un'estetica visiva in stile vlog con musica di sottofondo casual e garantisci l'accessibilità per tutti gli spettatori utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen. Questo video mira a connettersi con studenti coetanei e un pubblico più ampio sui social media, offrendo uno sguardo coinvolgente sulla vita del campus.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Spotlight Studenti

Crea facilmente video spotlight per studenti ispiranti, testimonianze e contenuti promozionali con strumenti potenziati dall'AI, progettati per educatori e istituzioni.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia con un Testo
Inizia il tuo video spotlight per studenti selezionando un modello di video educativo dalla nostra vasta libreria. Questo utilizza i nostri Modelli & scene per fornire un punto di partenza rapido e professionale.
2
Step 2
Personalizza con Avatar e Voci AI
Personalizza il tuo video aggiungendo avatar AI coinvolgenti per narrare storie o trasmettere messaggi chiave. La nostra potente capacità di avatar AI assicura che le testimonianze degli studenti risuonino chiaramente.
3
Step 3
Arricchisci con Media e Branding
Incorpora elementi visivi di supporto dalla nostra vasta libreria multimediale per rendere il viaggio dello studente visivamente accattivante. Questa funzione garantisce che il tuo video sia ricco e coinvolgente.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera automaticamente i sottotitoli per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio. Esporta facilmente i tuoi video promozionali ottimizzati per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Spotlight Motivazionali per Studenti

.

Crea video motivazionali che presentano i successi e i percorsi degli studenti, promuovendo la motivazione e una comunità educativa positiva per tutti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video spotlight per studenti coinvolgenti?

HeyGen consente a educatori e università di produrre facilmente video spotlight e promozionali per studenti. Sfrutta gli avatar AI e i modelli di video educativi personalizzabili per condividere testimonianze di studenti e storie del campus sui social media.

Qual è l'approccio di HeyGen alla generazione di video AI?

HeyGen offre un innovativo generatore di video AI che trasforma il testo in video senza soluzione di continuità. Gli utenti possono utilizzare la generazione di voce AI e una ricca libreria multimediale per creare contenuti di qualità professionale con facilità.

HeyGen può personalizzare i modelli di video educativi per la mia istituzione?

Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video educativi completamente personalizzabili. Incorpora i controlli di branding della tua istituzione, inclusi loghi e colori, per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come sottotitoli e avatar AI?

Sì, HeyGen integra funzionalità avanzate come avatar AI realistici e sottotitoli generati automaticamente per migliorare i tuoi video. Questa capacità di generazione video End-to-End garantisce che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali per qualsiasi pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo