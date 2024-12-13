Creatore di Video Educativi per Studenti e Insegnanti

Crea video straordinari per l'apprendimento basato su progetti con facilità. Usa i nostri modelli e scene personalizzabili per dare vita alle tue idee, senza bisogno di competenze video.

524/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a creare un video esplicativo convincente di 60 secondi per la tua presentazione in classe? Immagina un tutorial visivamente sorprendente e facile da seguire per studenti universitari, presentato con una voce fuori campo calma e articolata, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare efficacemente i punti chiave. Questa piattaforma di creazione video semplifica il processo, permettendo a chiunque di realizzare video esplicativi rifiniti con visuali professionali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video interattivo coinvolgente di 30 secondi progettato per studenti delle scuole medie, caratterizzato da uno stile visivo vivace e ispirante con musica di sottofondo energica, presentando chiaramente un evento storico. Con HeyGen, gli studenti possono facilmente personalizzare modelli e scene per rendere i loro materiali didattici coinvolgenti e accessibili, inclusi sottotitoli/caption automatici per migliorare la comprensione di tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Come può uno studente riassumere efficacemente un complesso articolo di ricerca in un video coinvolgente di 40 secondi per i coetanei? Immagina una presentazione visiva elegante e moderna con una voce fuori campo professionale e concisa, perfettamente adattata per studenti universitari, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire senza sforzo il contenuto scritto in un video rifinito. Questo aiuta a trasmettere informazioni accademiche in modo chiaro e memorabile, favorendo una comprensione più profonda dei temi di apprendimento basato su progetti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Risorse per Studenti

Crea video educativi coinvolgenti con facilità, sfruttando strumenti basati su AI e un design intuitivo, senza bisogno di competenze video precedenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando tra una vasta gamma di modelli e scene professionali. Questo fornisce un punto di partenza strutturato, rendendo la creazione di video accessibile a tutti.
2
Step 2
Personalizza con Risorse Multimediali
Personalizza il tuo video integrando testo, immagini e audio. Sfrutta la nostra vasta libreria multimediale/stock per trovare i visual e i suoni perfetti, assicurando che il tuo contenuto sia coinvolgente e in linea con il brand.
3
Step 3
Genera Contenuti Potenziati dall'AI
Trasforma i tuoi script in visual coinvolgenti utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script. Questa capacità dà vita ai tuoi contenuti educativi senza sforzo, rendendo i temi complessi facili da comprendere.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pronto per la Condivisione
Prepara il tuo video per la condivisione aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption per l'accessibilità. Esporta facilmente il tuo video educativo completato, pronto per essere distribuito a studenti e insegnanti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima i Contenuti Educativi

.

Trasforma argomenti complessi ed eventi storici in video animati accattivanti, rendendo l'apprendimento vivido e memorabile per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video animati coinvolgenti senza esperienza precedente?

HeyGen è una piattaforma di creazione video intuitiva basata su AI progettata per tutti, anche per chi non ha competenze nella creazione di video. Puoi facilmente produrre video animati straordinari utilizzando modelli predefiniti e un'interfaccia semplice di drag-and-drop.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i miei video?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione creativa per rendere i tuoi video unici. Puoi personalizzare ogni aspetto con controlli di branding, accedere a una vasta libreria di media stock e personalizzare le scene per adattarle alla tua visione specifica.

HeyGen utilizza l'AI per una produzione video efficiente?

Sì, HeyGen sfrutta la creazione video avanzata basata su AI per ottimizzare il tuo flusso di lavoro. La nostra piattaforma offre avatar AI realistici e funzionalità di testo-a-video, trasformando gli script in video professionali senza sforzo.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video educativi per insegnanti e studenti?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video educativi ideale, perfetto sia per insegnanti che per studenti. Semplifica la creazione di video esplicativi coinvolgenti e contenuti interattivi, promuovendo un apprendimento dinamico basato su progetti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo