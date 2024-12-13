Generatore di Video di Orientamento per Studenti per un Onboarding Senza Sforzo

Semplifica l'onboarding degli studenti e coinvolgi i nuovi studenti con video dinamici generati utilizzando avatar AI.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 1 minuto per i nuovi studenti, rivolto agli amministratori universitari, mostrando informazioni essenziali sul campus con uno stile visivo accogliente e informativo e una voce chiara, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo dinamico di 2 minuti, progettato per studenti potenziali, offrendo un'esperienza di tour interattivo del campus attraverso immagini professionali e coinvolgenti e una colonna sonora vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per dare vita al campus.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di orientamento di 45 secondi, destinato al personale degli affari studenteschi, concentrandoti su aggiornamenti chiave accessibili con grafica chiara e un tono amichevole, incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per l'inclusività e attingendo alla sua libreria multimediale/supporto stock per visuali pertinenti per semplificare l'onboarding degli studenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un walkthrough completo di 90 secondi del generatore di video di orientamento per studenti per i team di marketing e gli amministratori universitari, adottando uno stile visivo elegante e brandizzato con un voiceover autorevole per mantenere la coerenza istituzionale, impiegando i Template e le scene di HeyGen per l'integrazione del marchio e la sua funzione di trasformazione del testo in video per una rapida creazione di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento per Studenti

Crea facilmente video di orientamento coinvolgenti per i nuovi studenti, semplificando il loro onboarding con strumenti basati su AI e personalizzazione professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Redigi le informazioni essenziali per i nuovi studenti o utilizza l'assistenza alla scrittura di copioni AI per generare rapidamente i contenuti del tuo video di orientamento.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI o un modello di video professionale per presentare il tuo messaggio con un volto amichevole e coerente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra il logo della tua istituzione, i colori e altri controlli di branding per garantire che il tuo video di orientamento sia in linea con la tua identità visiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di orientamento di alta qualità con sottotitoli/caption automatici e condividilo con i nuovi studenti per semplificare il loro onboarding.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Produzione di Video per gli Amministratori

Dai potere agli amministratori universitari di produrre rapidamente video di orientamento professionali utilizzando avatar AI e modelli di video.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento per studenti utilizzando l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video di orientamento per studenti basato su AI che semplifica la creazione di contenuti. Utilizza la tecnologia di trasformazione del testo in video per trasformare senza sforzo i copioni in video di orientamento coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di Voice-over, rendendolo incredibilmente efficiente per gli amministratori universitari.

Posso personalizzare i miei video di orientamento per adattarli al marchio della nostra università utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare senza problemi il logo della tua università e colori specifici nei tuoi contenuti video educativi. Puoi sfruttare i nostri diversi modelli di video e l'editor video intuitivo per creare un aspetto coerente e professionale per tutti i nuovi studenti e le esigenze di video di onboarding.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per rendere accessibili i video di orientamento?

HeyGen garantisce che i tuoi video di orientamento siano altamente accessibili attraverso sottotitoli/caption integrati e capacità avanzate di generazione di Voice-over. Questi strumenti basati su AI aiutano a semplificare l'onboarding degli studenti fornendo una comunicazione chiara per un corpo studentesco diversificato, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.

Quanto velocemente possono gli amministratori universitari produrre video di orientamento per studenti di alta qualità con HeyGen?

Gli amministratori universitari possono produrre rapidamente video di orientamento per studenti di alta qualità utilizzando gli strumenti efficienti basati su AI di HeyGen. Con funzionalità come l'assistenza alla scrittura di copioni e modelli di video personalizzabili, HeyGen agisce come un potente creatore di video di orientamento per studenti, riducendo significativamente i tempi di produzione garantendo al contempo un output video di onboarding professionale.

