Creatore di Video di Aggiornamento Strategico: Crea Video Aziendali Efficaci
Trasforma i tuoi script in aggiornamenti strategici professionali e coinvolgenti con la potente funzione di testo in video di HeyGen, garantendo una comunicazione interna chiara.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video esplicativo di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, mostrando una nuova funzionalità del software con un'estetica visiva moderna e dinamica e una voce fuori campo coinvolgente e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il tuo script in un video raffinato, incorporando immagini pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i benefici del prodotto.
Per una vendita lampo ad alto impatto, dovrebbe essere prodotto un video di 30 secondi per i social media, rivolto ai nostri follower su varie piattaforme, caratterizzato da uno stile visivo luminoso e veloce con musica energica e una voce fuori campo incisiva. Utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen si garantirà l'accessibilità, mentre la sua capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto consente un adattamento senza soluzione di continuità su diverse piattaforme social, creando 'video per social media' efficaci.
Sviluppa un video professionale di benvenuto di 90 secondi per i nuovi assunti, mirato a introdurli ai valori aziendali e alla leadership, presentato con uno stile visivo strutturato e amichevole e una voce fuori campo calma e informativa. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente un aspetto coerente per questi 'video professionali', e utilizza gli avatar AI per trasmettere messaggi chiave, rendendo il processo di onboarding coinvolgente e memorabile.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Strategica.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione trasformando aggiornamenti strategici complessi in video di formazione interattivi e facilmente digeribili potenziati dall'AI.
Motiva il Tuo Team.
Ispira e allinea la tua forza lavoro con video AI motivazionali e coinvolgenti che articolano chiaramente nuove direzioni strategiche e obiettivi.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?
HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che trasforma gli script in video professionali utilizzando un generatore di testo in video. Il suo editor drag-and-drop e i numerosi modelli di video semplificano l'intero processo di produzione, rendendo i video di alta qualità accessibili a tutti.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento nei video?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una sofisticata generazione di voce fuori campo per dare vita ai tuoi contenuti. Questi video potenziati dall'AI assicurano che il tuo messaggio venga trasmesso con realismo e impatto, perfetti per video esplicativi o per l'engagement sui social media.
HeyGen può garantire un'identità di marca coerente in varie comunicazioni video?
Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video di marketing, comunicazioni interne e contenuti sui social media. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi modello di video.
Come può HeyGen assistere nella distribuzione efficace di contenuti video professionali?
HeyGen rende semplice creare e scaricare video professionali ottimizzati per varie piattaforme social e altri canali. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili, puoi facilmente condividere i tuoi video di aggiornamento strategico o qualsiasi altro contenuto per massimizzare la portata.