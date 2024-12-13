Creatore di Video di Aggiornamento Strategico: Crea Video Aziendali Efficaci

Trasforma i tuoi script in aggiornamenti strategici professionali e coinvolgenti con la potente funzione di testo in video di HeyGen, garantendo una comunicazione interna chiara.

È necessario un video di comunicazione interna di 60 secondi per i dipendenti, per dettagliare l'aggiornamento della strategia aziendale del Q3, adottando uno stile visivo professionale e pulito, accompagnato da una voce fuori campo chiara e positiva. Questo progetto di 'creazione video di aggiornamento strategico' può sfruttare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare i punti chiave e la sua funzione di generazione di voce fuori campo per garantire una consegna coesa e coinvolgente delle nuove iniziative ai nostri team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, mostrando una nuova funzionalità del software con un'estetica visiva moderna e dinamica e una voce fuori campo coinvolgente e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il tuo script in un video raffinato, incorporando immagini pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Per una vendita lampo ad alto impatto, dovrebbe essere prodotto un video di 30 secondi per i social media, rivolto ai nostri follower su varie piattaforme, caratterizzato da uno stile visivo luminoso e veloce con musica energica e una voce fuori campo incisiva. Utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen si garantirà l'accessibilità, mentre la sua capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto consente un adattamento senza soluzione di continuità su diverse piattaforme social, creando 'video per social media' efficaci.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video professionale di benvenuto di 90 secondi per i nuovi assunti, mirato a introdurli ai valori aziendali e alla leadership, presentato con uno stile visivo strutturato e amichevole e una voce fuori campo calma e informativa. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente un aspetto coerente per questi 'video professionali', e utilizza gli avatar AI per trasmettere messaggi chiave, rendendo il processo di onboarding coinvolgente e memorabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Strategico

Crea video di aggiornamento strategico chiari e professionali con facilità. Sfrutta l'AI per trasformare il tuo script in una comunicazione visiva coinvolgente che tiene tutti informati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di aggiornamento strategico nel nostro intuitivo Generatore di Testo in Video. La nostra AI elaborerà il tuo testo per gettare le basi del tuo video.
2
Step 2
Scegli Immagini e Avatar
Rafforza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI e personalizzando le scene. Scegli il presentatore perfetto per trasmettere le tue intuizioni strategiche.
3
Step 3
Affina il Tuo Branding
Applica l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding integrati. Incorpora loghi, font personalizzati e colori per garantire che il tuo video sia in linea con le linee guida aziendali.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video e poi scaricalo e condividilo su varie piattaforme. Esporta facilmente in diversi rapporti d'aspetto per adattarti ai tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Ampiamente

.

Produci contenuti video coinvolgenti e condivisibili per piattaforme interne o esterne, assicurando che i tuoi messaggi strategici raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?

HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che trasforma gli script in video professionali utilizzando un generatore di testo in video. Il suo editor drag-and-drop e i numerosi modelli di video semplificano l'intero processo di produzione, rendendo i video di alta qualità accessibili a tutti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento nei video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una sofisticata generazione di voce fuori campo per dare vita ai tuoi contenuti. Questi video potenziati dall'AI assicurano che il tuo messaggio venga trasmesso con realismo e impatto, perfetti per video esplicativi o per l'engagement sui social media.

HeyGen può garantire un'identità di marca coerente in varie comunicazioni video?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video di marketing, comunicazioni interne e contenuti sui social media. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi modello di video.

Come può HeyGen assistere nella distribuzione efficace di contenuti video professionali?

HeyGen rende semplice creare e scaricare video professionali ottimizzati per varie piattaforme social e altri canali. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili, puoi facilmente condividere i tuoi video di aggiornamento strategico o qualsiasi altro contenuto per massimizzare la portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo