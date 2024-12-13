Creatore di Video per la Comunicazione Strategica: Crea Video Efficaci

Ottimizza le comunicazioni interne e crea video in linea con il marchio senza sforzo con i modelli e le scene flessibili di HeyGen.

Crea un video di comunicazione interna di 45 secondi per i dipendenti, annunciando i nuovi obiettivi del progetto per il Q3. Rivolto a un pubblico interno, assicurati uno stile visivo professionale e coinvolgente con una musica di sottofondo chiara e vivace, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere il messaggio in modo fluido.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti per mostrare una nuova funzionalità del software, dimostrando la creazione innovativa di video. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno con grafica pulita e testo d'impatto, accompagnato da musica vivace, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una produzione di contenuti rapida.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi per i nuovi assunti, introducendo i valori fondamentali dell'azienda, mantenendo uno stile visivo e audio accogliente e informativo con un branding coerente. Questo video in linea con il marchio dovrebbe utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente e personale ai partecipanti all'onboarding.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, offrendo un rapido consiglio su come migliorare la loro strategia di comunicazione digitale e i contenuti video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e pratico con un tono incoraggiante e una chiara chiamata all'azione, e la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen deve essere inclusa per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video per la comunicazione strategica

Produci rapidamente contenuti video professionali e in linea con il marchio per trasmettere i tuoi messaggi strategici con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo messaggio strategico direttamente nella piattaforma, sfruttando la capacità di testo in video da script per trasformare istantaneamente le tue parole in contenuti video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI coinvolgente per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di comunicazione interna senza la necessità di riprese.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Immagini
Genera un voiceover coinvolgente e aggiungi immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per arricchire la narrazione del tuo video.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Assicurati che il tuo video di comunicazione strategica sia in linea con il marchio utilizzando controlli di branding per loghi e colori, quindi esportalo per una condivisione senza interruzioni su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci di Marketing ad Alto Impatto

.

Progetta rapidamente annunci video coinvolgenti ed efficaci, assicurando che i tuoi messaggi di marketing risuonino e guidino risultati strategici.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi nel creare video per la comunicazione strategica?

HeyGen ti consente di creare video professionali per la comunicazione strategica con facilità, sfruttando avatar AI e tecnologia di testo in video. Questo potente creatore di video semplifica la tua strategia di comunicazione, aiutandoti a trasmettere messaggi in modo chiaro e coerente al tuo pubblico.

HeyGen può produrre video di comunicazione interna in linea con il marchio in modo efficiente?

Assolutamente. HeyGen è progettato per generare rapidamente video di comunicazione interna in linea con il marchio, offrendo modelli personalizzabili e controlli di branding per loghi e colori. Questo assicura che tutti i tuoi video di comunicazione per i dipendenti mantengano un aspetto coerente e professionale.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per diverse esigenze di contenuti video?

Come leader nel settore dei creatori di video AI, HeyGen semplifica la creazione di video convertendo il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover dinamici. È uno strumento di produzione video completo per diverse esigenze creative, dai video di marketing agli esplicativi.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per gli utenti?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, agendo come uno strumento di produzione video intuitivo che non richiede esperienza di editing precedente. Gli utenti possono creare video senza sforzo utilizzando testo in video, sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un impatto ottimale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo