Assicurati che ogni video di aggiornamento strategico rifletta perfettamente l'identità del tuo marchio con controlli di branding robusti.

Genera un video di marketing coinvolgente di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, mostrando la facilità di creare contenuti professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con grafiche pulite e un tono audio amichevole e ottimista. Questo video, sfruttando la potenza di un creatore di video di marketing, utilizzerà i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per trasmettere rapidamente il suo messaggio, posizionandosi come una soluzione accessibile per le loro esigenze promozionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di aggiornamento strategico di 60 secondi rivolto ai dipendenti e agli stakeholder interni dell'azienda, dettagliando i recenti successi e gli obiettivi futuri. Adotta un'estetica visiva sofisticata e professionale con un tono sicuro e articolato. Questo video, prodotto utilizzando un generatore di video di aggiornamento strategico, dovrebbe presentare in modo prominente un avatar AI che fornisce approfondimenti chiave, migliorato dalla capacità robusta di avatar AI di HeyGen per garantire una presentazione personalizzata ma coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo dinamico di 30 secondi progettato per potenziali clienti, evidenziando i benefici principali di un nuovo servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando colori vivaci e testo cinetico, accompagnato da una voce chiara ed entusiasta. Questo potente video esplicativo sarà creato senza sforzo da un copione, utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per trasformare il contenuto scritto in una narrazione visivamente accattivante e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video AI accattivante di 15 secondi per i follower sui social media, servendo come un rapido teaser per il lancio di un prodotto imminente. Gli elementi visivi dovrebbero essere alla moda e visivamente sorprendenti, incorporando tagli rapidi e animazioni coinvolgenti, il tutto accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace. Questo breve video AI si baserà sulla generazione avanzata di voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio conciso e accattivante, garantendo il massimo impatto in un formato breve.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento Strategico

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti strategici in video AI coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e comunicano informazioni chiave con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia delineando il tuo aggiornamento strategico. Incolla il tuo testo direttamente nella piattaforma, sfruttando la capacità di testo-a-video da copione per convertire automaticamente il tuo messaggio in contenuto video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e la Scena
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo aggiornamento. Personalizza la tua scena con sfondi e layout appropriati utilizzando i modelli video disponibili per adattarsi all'estetica della tua azienda.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Rafforza l'identità del tuo marchio applicando controlli di branding come il tuo logo e colori personalizzati. Migliora la consegna del tuo aggiornamento con la generazione di voiceover realistici, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di aggiornamento strategico rivedendolo per verificarne l'accuratezza. Esporta il tuo video AI di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso con gli stakeholder su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Diffondi Annunci Strategici Chiave

Crea e condividi rapidamente clip video coinvolgenti su diverse piattaforme per comunicare efficacemente annunci e aggiornamenti strategici urgenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione dei miei video di marketing?

Il potente generatore di video AI di HeyGen funge da motore creativo, offrendo modelli personalizzabili e avatar AI per produrre rapidamente video di marketing coinvolgenti. Semplifica l'intero processo, aiutandoti a realizzare la tua visione in modo efficiente.

Quali capacità complete offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen fornisce una piattaforma di generazione di video AI end-to-end, permettendo agli utenti di sfruttare le funzionalità di testo-a-video da copione, avatar AI avanzati e generazione di voiceover realistici. Questo ti consente di creare video AI professionali senza sforzo dall'inizio alla fine.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video AI?

Assolutamente, HeyGen garantisce la coerenza del marchio attraverso controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza problemi i tuoi loghi e colori specifici nei tuoi video AI. Questa funzione è cruciale per creare video di aggiornamento strategico professionali e mantenere un'identità di marca unificata.

L'editor video AI di HeyGen è adatto per creare video esplicativi coinvolgenti?

Sì, l'intuitivo editor video AI di HeyGen è ideale per creare video esplicativi coinvolgenti con notevole facilità. Puoi utilizzare modelli personalizzabili, aggiungere sottotitoli automatici e generare testo-a-video da copione per chiarire argomenti complessi in modo efficace per il tuo pubblico.

