Trasforma le descrizioni dei prodotti in video di marketing coinvolgenti in pochi minuti con la nostra funzione intuitiva di testo a video da script.

Immagina un video di marketing di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori che lanciano una nuova linea di prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, vivace e moderno, con tagli rapidi dei prodotti in un contesto di negozio, accompagnati da una voce fuori campo amichevole ed entusiasta. Questo video dimostrerà quanto sia facile generare contenuti coinvolgenti utilizzando un generatore di video per negozi, sfruttando la potente capacità di generazione di voiceover di HeyGen per narrare i benefici del prodotto.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto ai responsabili e-commerce che desiderano migliorare le loro inserzioni online. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, professionale e minimalista, con un focus sulla chiara presentazione delle caratteristiche del prodotto. Un avatar AI presenterà le informazioni in un tono conciso e autorevole, evidenziando i punti di forza principali. La funzione di avatar AI di HeyGen sarà centrale in questo generatore di video di prodotto, offrendo una presentazione raffinata senza la necessità di attori dal vivo.
Sviluppa un annuncio dinamico di 60 secondi per i social media, su misura per i marketer digitali che cercano di massimizzare il coinvolgimento delle campagne. Lo stile visivo sarà veloce, con colori vivaci e musica di sottofondo alla moda, incorporando sovrapposizioni di testo e transizioni energiche per catturare l'attenzione. Questo prompt del generatore di video AI enfatizza la creazione rapida di video, utilizzando i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente video di qualità professionale da contenuti diversi, rendendolo perfetto per varie piattaforme social.
Produci un breve video di 20 secondi per i creatori di contenuti che vogliono convertire rapidamente i post del blog in contenuti visivi coinvolgenti. Il video dovrebbe essere informativo e diretto, con semplici animazioni, testo sullo schermo e una voce sintetizzata chiara che legge i punti chiave. Questo esercizio di creazione video metterà in evidenza l'efficienza della funzione di testo a video di HeyGen, trasformando i contenuti scritti in visual dinamici con il minimo sforzo, ideale per riproporre contenuti su diverse piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Negozi

Crea senza sforzo spiegazioni di prodotto accattivanti e video di marketing per il tuo negozio, trasformando testo e immagini in video AI coinvolgenti che attraggono i clienti.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando la spiegazione del tuo prodotto o il messaggio di marketing. Il nostro generatore di video AI convertirà il tuo testo in voiceover coinvolgenti, pronti per la visualizzazione.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti o esplora modelli di video professionali che si adattano perfettamente all'estetica del tuo negozio. Le nostre capacità AI aiutano a dare vita alla tua visione.
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Incorpora il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo marchio utilizzando il nostro editor intuitivo drag-and-drop. Questo assicura che i tuoi video di prodotto mantengano un aspetto coerente e professionale su tutte le piattaforme.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di marketing ridimensionandoli per varie piattaforme social e esporta in alta definizione. Condividi facilmente i tuoi video AI coinvolgenti per aumentare il coinvolgimento e le vendite per il tuo negozio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per rendere la creazione di video accessibile ed efficiente. Gli utenti possono creare facilmente video AI di alta qualità sfruttando avatar AI realistici e capacità intuitive di testo a video, semplificando l'intero processo di produzione.

HeyGen può produrre video di marketing efficaci e spiegazioni di prodotto?

Assolutamente. HeyGen funge da potente generatore di video di prodotto, consentendo alle aziende di creare video di marketing professionali e spiegazioni dettagliate di prodotto. Con una varietà di modelli di video e voiceover personalizzabili, puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti per il tuo pubblico.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare i contenuti video?

HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare i tuoi contenuti video, inclusa una selezione diversificata di avatar AI e la possibilità di integrare i controlli del tuo marchio. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e le opzioni di filmati di stock per migliorare la tua produzione creativa e adattare i video alle tue esigenze specifiche.

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per negozi?

HeyGen funziona come un generatore di video per negozi ideale, permettendoti di produrre contenuti visivi accattivanti per i tuoi prodotti o servizi. Puoi facilmente combinare funzionalità di testo a video con voiceover professionali e modelli dinamici per creare narrazioni visive coinvolgenti che attraggono i clienti.

