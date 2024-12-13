Creatore di Video Promozionali per Negozi: Facile ed Efficace

Crea video di marketing straordinari per il tuo negozio senza sforzo con i nostri modelli e scene potenziati dall'AI.

Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando una nuova linea di prodotti per il loro negozio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con musica di sottofondo motivante, mentre una voce fuori campo AI chiara ed entusiasta annuncia le caratteristiche e i benefici principali, sottolineando quanto sia facile iniziare con i modelli e le scene estese di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media rivolto ai consumatori per una prossima vendita lampo. Lo stile visivo dovrebbe essere frenetico con tagli emozionanti e grafiche festive, accompagnato da musica pop moderna. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per generare rapidamente immagini accattivanti che catturano l'attenzione e creano urgenza per l'offerta a tempo limitato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing convincente di 45 secondi per potenziali clienti in cerca di servizi affidabili, con testimonianze autentiche dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando un'illuminazione soffusa e musica di sottofondo delicata. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare recensioni entusiastiche, aggiungendo un tocco professionale ma personale alla prova sociale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi per professionisti impegnati, dettagliando un servizio unico o una caratteristica complessa del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e minimalista, incorporando animazioni in stile infografica per chiarire i punti. Una voce fuori campo professionale e chiara, generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, guiderà il pubblico attraverso la spiegazione, evidenziando la proposta di valore.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Negozi

Crea video promozionali accattivanti per il tuo negozio con facilità, trasformando le tue idee in contenuti di marketing straordinari per coinvolgere i clienti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente per dare il via al tuo video promozionale. I nostri modelli e scene forniscono una solida base per qualsiasi video di marketing.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Trasforma facilmente il testo in contenuti video coinvolgenti. Utilizza la nostra funzione di testo in video da script per dare rapidamente vita ai tuoi messaggi promozionali senza bisogno di filmare.
3
Step 3
Genera Voiceover
Migliora il tuo video promozionale per il negozio con audio di alta qualità. La nostra capacità di generazione di voiceover ti consente di aggiungere voiceover professionali in varie lingue e stili, perfetti per gli annunci video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma. Con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, puoi ottimizzare il tuo video promozionale per i social media o la visualizzazione nel tuo negozio, assicurandoti che appaia perfetto ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing per il mio negozio?

HeyGen rende semplice produrre video di marketing coinvolgenti per il tuo negozio utilizzando strumenti intuitivi potenziati dall'AI. Sfrutta una vasta gamma di modelli personalizzabili e un editor drag-and-drop per mantenere il controllo creativo e generare rapidamente contenuti video promozionali di alta qualità.

HeyGen può utilizzare strumenti potenziati dall'AI per annunci video accattivanti?

Sì, HeyGen integra strumenti avanzati potenziati dall'AI per elevare i tuoi annunci video. La nostra piattaforma consente la generazione di testo in video da script e voiceover AI, garantendo video promozionali professionali e coinvolgenti che catturano l'attenzione.

Quale controllo creativo offre HeyGen per personalizzare i video promozionali?

HeyGen offre un ampio controllo creativo per i tuoi video promozionali, permettendoti di adattare i contenuti al tuo marchio. Utilizza i controlli di branding per loghi e colori, accedi a una ricca libreria multimediale/supporto stock e regola con precisione il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una presentazione perfetta.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare i video promozionali per le piattaforme social?

HeyGen è progettato per aiutarti a ottimizzare i video promozionali per varie piattaforme social con facilità. Funzionalità come sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento ed esportazione flessibili del rapporto d'aspetto assicurano che i tuoi annunci video siano perfettamente formattati e accessibili a un pubblico più ampio.

