Creatore di Video per il Negozio del Mese: Semplice e Coinvolgente

Mostra il tuo negozio migliore con facilità. I nostri modelli e scene intuitivi ti permettono di creare video accattivanti per il 'Negozio del Mese' in pochi minuti.

Crea un vivace video annuncio di 30 secondi per celebrare il vincitore del tuo 'Negozio del Mese', progettato per i proprietari di attività locali da condividere sui loro social media. Utilizza i diversi Modelli e scene di HeyGen per mostrare il loro successo con immagini luminose e celebrative e una voce fuori campo chiara ed entusiasta generata tramite la funzione di generazione di Voiceover, rendendolo un potente creatore di video promozionali per il coinvolgimento della comunità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video promozionale di 45 secondi che metta in evidenza i prodotti o servizi chiave del tuo 'Negozio del Mese', rivolto ai responsabili marketing e ai negozi di e-commerce che cercano una creazione di contenuti efficiente. Questo video dovrebbe presentare immagini moderne e dinamiche incentrate sui prodotti, arricchite da musica di sottofondo coinvolgente, e beneficiare della funzione Testo-a-video da script per tradurre rapidamente le tue idee in narrazioni avvincenti, supportato dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo ispiratore di 60 secondi che mostri come qualsiasi nuovo imprenditore possa sfruttare HeyGen come 'generatore di idee in video' per lanciare efficacemente le promozioni della propria attività, rivolto a nuovi imprenditori e principianti del marketing. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, istruttivo e amichevole, utilizzando un avatar AI per guidare gli spettatori attraverso il processo e rinforzato da Sottotitoli per la massima accessibilità, dimostrando la potenza del software di creazione video senza ostacoli tecnici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido annuncio sui social media di 20 secondi per riutilizzare gli 'annunci promozionali' esistenti per diverse piattaforme, specificamente per i marketer dei social media e i creatori di contenuti che cercano di massimizzare la portata. Questo video veloce e alla moda impiegherà immagini mobile-first con musica di sottofondo accattivante e utilizzerà il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi perfettamente a vari canali, facilmente adattabile attraverso i suoi diversi Modelli e scene per un rapido dispiegamento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Negozio del Mese

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti per il tuo Negozio del Mese, aumentando il riconoscimento con il software di creazione video potenziato dall'AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una vasta libreria di modelli progettati professionalmente o semplicemente incolla il tuo testo per avviare la generazione di idee in video.
2
Step 2
Personalizza con Facilità
Utilizza l'editor facile da usare con funzionalità di trascinamento e rilascio per incorporare gli elementi del tuo brand, testo e migliorare il tuo video con immagini AI.
3
Step 3
Genera Elementi Coinvolgenti
Sfrutta l'AI per generare voiceover dinamici e sottotitoli accurati, perfezionando il tuo video promozionale con capacità avanzate.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video finale per vari canali social con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi scarica e condividi la tua creazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo

Mostra efficacemente il tuo 'Negozio del Mese' con video AI coinvolgenti, celebrando i loro successi e ispirando la fedeltà dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne di marketing?

HeyGen è un creatore di video promozionali AI che consente alle aziende di creare video promozionali professionali in modo efficiente. Offre un editor facile da usare con funzionalità di trascinamento e rilascio e immagini AI per generare video coinvolgenti per i social media per tutte le tue campagne di marketing.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di idee in video?

HeyGen trasforma i tuoi concetti in video professionali senza sforzo con il suo strumento intuitivo di produzione video self-service. Utilizza una vasta libreria di modelli video e immagini AI per dare vita rapidamente alle tue idee creative.

HeyGen può aiutare a creare video promozionali in linea con il brand?

Assolutamente! HeyGen consente alle aziende di creare video coerenti e in linea con il brand utilizzando controlli di branding completi come loghi e colori personalizzati. Questo assicura che tutti i tuoi video promozionali siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand per vari canali social.

Come supporta HeyGen la creazione di video aziendali globali?

HeyGen semplifica la creazione di video aziendali con funzionalità avanzate come voiceover potenziati dall'AI e sottotitoli automatici, rendendo i tuoi contenuti accessibili a livello mondiale. Puoi facilmente ridimensionare i video per i canali social appropriati, garantendo il massimo coinvolgimento tra pubblici diversi.

