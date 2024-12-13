Generatore di Video Didattici STEM: Crea Lezioni Coinvolgenti

Migliora il coinvolgimento nell'apprendimento STEM con la generazione di voiceover chiari e professionali.

463/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un'esperienza di apprendimento visivo coinvolgente di 45 secondi progettata per insegnanti K-12, dimostrando un semplice esperimento scientifico, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per narrare i passaggi. Lo stile audio dovrebbe essere amichevole ed entusiasta, supportato da grafiche luminose e colorate, e sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo professionale di 90 secondi per ricercatori ed educatori in campi STEM avanzati, illustrando una visualizzazione scientifica all'avanguardia di strutture molecolari. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente sofisticato e basato sui dati, sfruttando la vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per diagrammi complessi e spiegazioni precise, assicurando che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di apprendimento STEM di 2 minuti per creatori di corsi online, concentrandoti su come rendere le lezioni più interattive e coinvolgenti spiegando un principio ingegneristico impegnativo. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e accessibile con transizioni dinamiche, basato sui modelli e le scene professionali di HeyGen, incorporando sottotitoli chiari per una portata e comprensione globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Didattici STEM

Trasforma concetti STEM complessi in lezioni visive coinvolgenti. La nostra piattaforma potenziata dall'AI consente agli educatori di creare video istruttivi professionali e di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Educativo
Inizia inserendo il contenuto della tua lezione STEM nella piattaforma. La nostra funzione di testo-a-video da script trasforma il tuo materiale scritto in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con elementi personalizzabili. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e modelli professionali per dare vita visivamente ai tuoi concetti.
3
Step 3
Aggiungi Audio Professionale
Assicura chiarezza con audio di alta qualità. Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per narrare il tuo contenuto, completato da sottotitoli automatici per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione
Finalizza il tuo video istruttivo con facilità. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo il tuo contenuto STEM pronto per qualsiasi sistema di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento

.

Aumenta il coinvolgimento degli studenti e migliora la ritenzione delle conoscenze nelle materie STEM attraverso lezioni video interattive e dinamiche potenziate dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video didattici STEM per gli educatori?

La piattaforma di testo-a-video potenziata dall'AI di HeyGen trasforma concetti STEM complessi in esperienze di apprendimento visivo coinvolgenti, permettendo agli educatori di creare facilmente video educativi professionali. Puoi trasformare i tuoi script in contenuti dinamici con avatar AI e voiceover professionali, rendendo la visualizzazione scientifica accessibile.

Quali capacità AI offre HeyGen per la generazione di video istruttivi?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per fornire una generazione video completa, con avatar AI realistici e generazione di voiceover di alta qualità direttamente dal tuo script. Questo creatore di video AI include anche sottotitoli chiari e grafiche dinamiche per migliorare qualsiasi video istruttivo.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per i corsi online?

Sì, HeyGen è ottimizzato per i sistemi di gestione dell'apprendimento, permettendoti di esportare facilmente i tuoi video educativi professionali in vari formati di rapporto d'aspetto. La nostra piattaforma assicura un'integrazione senza problemi, rendendo semplice fornire contenuti coinvolgenti per i tuoi corsi online.

Quali strumenti sono disponibili in HeyGen per garantire qualità professionale e coinvolgimento nei contenuti educativi?

HeyGen offre una suite completa di strumenti, inclusi modelli professionali, grafiche dinamiche e una robusta libreria multimediale per elevare i tuoi contenuti educativi. Con i controlli di branding, puoi personalizzare i tuoi video per garantire una qualità di produzione video professionale e migliorare il coinvolgimento nell'apprendimento STEM.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo