Sviluppa un video di 1 minuto rivolto a sviluppatori e fondatori tecnici, illustrando i vantaggi tecnici di un moderno generatore di video per startup. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista, basato sui dati con sovrapposizioni di testo dinamiche, accompagnato da una voce narrante AI chiara e sicura, evidenziando specificamente l'efficienza della capacità di HeyGen "Text-to-video from script" per convertire rapidamente la documentazione tecnica in spiegazioni coinvolgenti, posizionandolo come un leader tra i generatori di video AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi progettato per proprietari di piccole imprese e content marketer, mostrando quanto sia facile produrre video professionali per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, con avatar AI diversi che interagiscono all'interno di modelli e scene vibranti. Utilizza i ricchi "Templates & scenes" di HeyGen per dimostrare la rapida creazione di contenuti di marketing con una traccia musicale di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi per team di marketing globali e aziende in espansione internazionale, enfatizzando il supporto multilingue senza soluzione di continuità che i video AI offrono. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e sofisticato, dimostrando i potenti "AI avatars" di HeyGen che trasmettono messaggi di marca coerenti in diverse lingue con grafica pulita sullo schermo, mostrando veramente le capacità dei video AI per una portata globale.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 2 minuti rivolto a specialisti della comunicazione aziendale e dipartimenti HR, concentrandosi sulla semplificazione dei flussi di lavoro di produzione video per la formazione interna e gli annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con una "Voiceover generation" autorevole ma amichevole per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro, illustrando come il software di editing video AI di HeyGen migliori l'efficienza e l'accessibilità nelle comunicazioni aziendali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Startup

Crea rapidamente video professionali e brandizzati per startup utilizzando avatar AI e automazione intelligente per potenziare i tuoi sforzi di content marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Video dal Testo
Inizia inserendo il tuo testo o prompt. La nostra capacità "Text-to-video from script" trasforma il tuo testo in contenuti video dinamici, allineando automaticamente i visual con la tua narrazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Stile
Seleziona tra una vasta gamma di "AI avatars" per rappresentare il tuo brand. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono e al messaggio della tua startup, garantendo una presentazione professionale.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding e Media
Integra il logo della tua startup, i colori del brand e i font personalizzati utilizzando avanzati "Branding controls (logo, colors)". Arricchisci il tuo video con media di stock o i tuoi caricamenti per creare un'esperienza visiva unica e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Ottimizzato
Finalizza il tuo video con voiceover e sottotitoli automatizzati. Utilizza "Aspect-ratio resizing & exports" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, assicurandoti che sia pronto per la condivisione immediata sui social media e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Produci facilmente testimonianze video e case study coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per la tua startup.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione video dal testo allo schermo. Questo generatore di video da testo semplifica il content marketing fornendo strumenti AI intuitivi per la creazione di video, consentendo alle aziende di produrre rapidamente video AI professionali attraverso l'automazione dei flussi di lavoro.

HeyGen può creare avatar AI realistici con opzioni di branding?

Assolutamente, HeyGen offre diversi avatar AI che possono essere completamente personalizzati per mantenere l'identità del tuo brand, fornendo un ampio controllo creativo. Questa capacità di generare video AI garantisce che i tuoi contenuti video siano costantemente in linea con il brand e altamente coinvolgenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la distribuzione globale dei contenuti?

HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue e un traduttore video AI integrato, consentendo una localizzazione senza soluzione di continuità dei tuoi contenuti per il pubblico globale. La nostra piattaforma assicura un audio sincronizzato con un avanzato generatore di voce AI, ottimizzando i flussi di lavoro di produzione video per una portata internazionale.

Cosa rende l'output video AI di HeyGen professionale e di alta qualità?

HeyGen garantisce un output video professionale e di alta qualità attraverso un avanzato software di editing video AI e ampie funzionalità di controllo creativo. Gli utenti possono facilmente creare video di qualità da studio che riflettono il loro branding, stabilendo un nuovo standard per i contenuti video AI.

