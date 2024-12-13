Generatore di Video di Onboarding per Startup: Crea Benvenuti Coinvolgenti

Trasforma la tua esperienza di onboarding. Produci rapidamente video coinvolgenti utilizzando i Template e scene diversificati di HeyGen, facendo sentire i nuovi assunti valorizzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video animato informativo di 60 secondi per Product Manager e team di Customer Success nelle startup tecnologiche, spiegando le caratteristiche principali del prodotto ai nuovi utenti e riducendo infine il churn. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed esplicativo, incorporando elementi animati con musica di sottofondo ispiratrice e una generazione precisa di "Testo in video da script" per garantire messaggi chiari e concisi e "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video guida di 30 secondi accessibile rivolto a qualsiasi membro del team in una startup, specialmente a coloro che "non hanno bisogno di competenze" nella produzione video, per documentare rapidamente i processi interni. Adotta un'estetica semplice, fai-da-te ma raffinata con un tono incoraggiante, presentando un amichevole "avatar AI" per guidare gli spettatori e sfruttando il "Supporto media/stock" di HeyGen per risorse visive pertinenti che rendono facili da comprendere compiti complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video vibrante di 45 secondi per i team di Marketing o Comunicazione Interna nelle startup in crescita, focalizzato sulla condivisione di aggiornamenti sulla cultura aziendale o annunci rapidi in modo efficace. Questo pezzo dinamico dovrebbe utilizzare immagini diversificate e coinvolgenti con musica di sottofondo energica e una voce narrante chiara, evidenziando la flessibilità offerta dai "Template e scene" di HeyGen e la facilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding per Startup

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e professionali che catturano nuovi dipendenti o clienti e semplificano i tuoi processi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia trasformando facilmente i tuoi contenuti scritti in un video dinamico con la nostra funzione intuitiva di testo in video da script, ponendo le basi per una comunicazione efficace.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente al tuo video di onboarding senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni del Brand
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e altri controlli di branding della tua azienda, garantendo un aspetto coerente e professionale che rafforza l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione esportandola in vari rapporti d'aspetto e formati, quindi condividi senza problemi il tuo video di onboarding rifinito su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Ispiratori sulla Cultura Aziendale

Motiva e integra i nuovi assunti generando facilmente video che trasmettono la visione, i valori e la cultura aziendale della tua startup.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding per i nuovi dipendenti?

La piattaforma AI generativa di HeyGen ti consente di creare facilmente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti utilizzando avatar AI e capacità di testo in video da script. Puoi iniziare con template video professionali per semplificare il processo, rendendolo un generatore di video di onboarding efficiente.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di onboarding con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione video, inclusi controlli di branding per loghi e colori, per adattarsi alla cultura della tua azienda. Puoi progettare come un professionista selezionando da una ricca libreria multimediale, aggiungendo sfondi, animazioni e musica per creare un'esperienza video animata davvero unica.

Quali funzionalità offre HeyGen per la collaborazione in team e la condivisione facile?

HeyGen supporta una collaborazione senza interruzioni, consentendo ai team di lavorare insieme su guide pratiche e contenuti di onboarding per i clienti. Una volta completati, puoi facilmente condividere ed esportare i tuoi video di onboarding in vari formati, migliorando l'esperienza complessiva di onboarding e aiutando a ridurre il churn.

Ho bisogno di competenze speciali per creare video di alta qualità usando HeyGen?

Assolutamente no. HeyGen è progettato come un generatore di video AI intuitivo dove non sono necessarie competenze per produrre video di onboarding professionali. Basta inserire il tuo script video, scegliere tra template e scene, e utilizzare le voci narranti AI per dare vita ai tuoi contenuti senza sforzo.

