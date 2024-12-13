Creatore di Video Pubblicitari per Startup: Crea Annunci Vincenti con l'AI

Scala la tua produzione creativa e coinvolgi il pubblico con annunci video AI che presentano avatar AI realistici. Perfetto per i marketer delle performance.

Immagina un video di 30 secondi progettato per aspiranti piccoli imprenditori e imprenditori, che faticano a lanciare la loro prima campagna di marketing. Questo video vivace e veloce, con grafiche moderne e musica di sottofondo ispiratrice, si apre con una rapida narrazione problema/soluzione, mostrando quanto sia facile utilizzare HeyGen come creatore di video pubblicitari per startup. Evidenzia specificamente la potenza dei modelli e delle scene predefinite per dare rapidamente vita alle loro idee, permettendo loro di creare annunci vincenti con l'AI senza alcuna esperienza precedente di editing video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico e diversificato di 45 secondi rivolto a marketer delle performance e agenzie creative che mirano a scalare la produzione dei loro annunci. Il video dovrebbe avere un aspetto autentico, simile a contenuti generati dagli utenti, mostrando una varietà di avatar AI realistici che interagiscono in diversi scenari, tutti unificati da una voce narrante chiara e coinvolgente. Questa narrazione dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano generare creazioni pubblicitarie illimitate, offrendo prospettive e localizzazioni diverse, migliorando efficacemente le prestazioni delle campagne con contenuti generati dall'AI.
Prompt di Esempio 2
Un video professionale e elegante di 60 secondi dovrebbe dimostrare ai marchi D2C e ai team di marketing come mantenere una forte coerenza del marchio in tutti i loro video di marketing. Presentando colori e font del marchio coerenti, questa narrazione mostra come vari formati pubblicitari possano essere creati rispettando un'identità di marca unificata. Una voce narrante informativa guiderà lo spettatore, illustrando come la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen consenta un'integrazione senza soluzione di continuità degli asset del marchio, e come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscano che ogni annuncio sia perfettamente personalizzato per il tuo marchio su tutte le piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dimostrativo di 30 secondi per creatori di contenuti e professionisti del marketing che cercano iterazioni rapide degli annunci a partire da contenuti esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e chiaro, con transizioni rapide che illustrano il processo senza soluzione di continuità di trasformare il testo in visual dinamici. Un audio in stile tutorial guida il pubblico nell'utilizzo della funzione Text-to-video di HeyGen, evidenziando quanto sia facile generare annunci video AI coinvolgenti, completi di sottotitoli/caption automatici, a partire da un semplice script, accelerando così il loro potenziale di ricavi pubblicitari.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Startup

Sfrutta l'AI per creare video di marketing coinvolgenti rapidamente ed efficacemente, assicurando che il messaggio della tua startup risuoni su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pubblicitario
Crea il tuo script pubblicitario coinvolgente. La nostra funzione Text-to-video da script trasforma efficacemente il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti, rendendoti un creatore di video pubblicitari per startup senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Creativi
Scegli dalla nostra libreria di modelli video e personalizza il tuo annuncio con avatar AI, assicurando un'attrattiva unica e accattivante.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione del Marchio
Utilizza il nostro editor drag-and-drop per aggiungere facilmente controlli di branding, inclusi il tuo logo e palette di colori specifiche, per mantenere la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta per le Piattaforme Social
Finalizza i tuoi video di marketing ed esportali con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, pronti per prestazioni ottimali su tutte le piattaforme social e dispositivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Potenziate dall'AI

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video coinvolgenti generati dall'AI che costruiscono fiducia e guidano le conversioni per la tua startup.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci vincenti con l'AI?

HeyGen è un avanzato Creatore di Video Pubblicitari AI progettato per aiutarti a creare annunci vincenti con l'AI senza sforzo. Puoi sfruttare i nostri avatar AI realistici e i vari modelli video per produrre annunci video AI coinvolgenti che catturano l'attenzione e migliorano le prestazioni, completi di call-to-action efficaci.

Quali tipi di UGC generati dall'AI posso produrre con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre diversi UGC generati dall'AI per i tuoi video di marketing e piattaforme social. Utilizza i nostri avatar AI e i robusti strumenti di scrittura di script per creare contenuti dall'aspetto autentico che risuonano con il tuo pubblico, scalando efficacemente la tua produzione creativa.

HeyGen offre soluzioni per la personalizzazione del marchio negli annunci video?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione del marchio per garantire che i tuoi annunci video siano perfettamente allineati con la tua identità. Puoi personalizzare i tuoi annunci video per il tuo marchio utilizzando i nostri modelli video flessibili e i controlli di branding, mantenendo un aspetto e una sensazione coerenti in tutti i tuoi video di marketing.

Come semplifica HeyGen il processo per i creatori di video pubblicitari per startup?

HeyGen semplifica notevolmente il processo per qualsiasi creatore di video pubblicitari per startup, consentendo la rapida creazione di video di marketing ad alto impatto. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop facilita l'assemblaggio rapido dei contenuti, potenziando i marketer delle performance con creazioni pubblicitarie illimitate per testare e ottimizzare le campagne più velocemente.

