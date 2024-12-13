Il Creatore Definitivo di Video di Aggiornamento per Stakeholder

Ottimizza le comunicazioni aziendali e crea aggiornamenti video ad alto impatto in pochi minuti utilizzando la funzione di testo-a-video.

Crea un video di comunicazione interna di 60 secondi destinato ai membri del team interno, evidenziando i recenti traguardi del progetto con uno stile visivo professionale ma vivace e musica di sottofondo motivante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per fornire aggiornamenti chiave in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento di 45 secondi per stakeholder esterni e investitori, presentando i punti salienti trimestrali dell'azienda con uno stile visivo elegante e moderno e una voce fuori campo sicura e chiara, generata senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per creare briefing ad alto impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per aggiornare i principali stakeholder e partner del progetto, annunciando il rilascio di una nuova funzionalità con musica energica e immagini nitide e accattivanti, sfruttando i robusti modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente l'aggiornamento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di aggiornamento della roadmap di 60 secondi su misura per il team di prodotto e la leadership, mostrando i prossimi elementi della roadmap del prodotto con un'estetica visiva pulita e focalizzata e una voce fuori campo professionale, facilmente realizzabile con le capacità di generazione di voce fuori campo di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamento per Stakeholder

Ottimizza le tue comunicazioni aziendali con aggiornamenti video coinvolgenti. Condividi facilmente traguardi di progetto, rapporti di progresso e notizie aziendali per tenere informati gli stakeholder.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento. La nostra funzione di testo-a-video utilizzerà questo testo per generare una narrazione professionale per il tuo video, ponendo le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Selezionare un avatar AI ti consente di personalizzare il tuo aggiornamento e aggiungere un tocco umano senza dover filmare te stesso.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Integra i controlli di branding della tua azienda, come loghi e schemi di colori, per garantire coerenza. Arricchisci il tuo aggiornamento con immagini, video e musica pertinenti dalla libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Una volta completato il tuo video, utilizza la funzione di esportazione per scaricare il tuo prodotto finale. Condividi facilmente i tuoi aggiornamenti video su varie piattaforme per raggiungere efficacemente tutti i principali stakeholder del progetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Briefing per Stakeholder Interni

.

Fornisci aggiornamenti critici su nuovi processi, strumenti o conformità ai team interni, garantendo un alto coinvolgimento e ritenzione delle conoscenze attraverso video potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione dei nostri video di aggiornamento per stakeholder?

HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per trasformare il testo in video di aggiornamento per stakeholder professionali in modo efficiente, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione. Puoi facilmente creare narrazioni coinvolgenti con avatar AI e voci fuori campo personalizzate.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video di comunicazione interna coinvolgenti?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli potenti e avatar AI personalizzabili per rendere i tuoi video di comunicazione interna più visivamente accattivanti e dinamici. Puoi personalizzare le presentazioni con l'identità del tuo marchio, garantendo un messaggio coerente e d'impatto.

HeyGen può trasformare contenuti scritti in presentazioni video personalizzate per traguardi chiave del progetto?

Assolutamente. La capacità innovativa di testo-a-video di HeyGen ti consente di convertire facilmente qualsiasi script in aggiornamenti video dinamici, perfetti per spiegare i traguardi del progetto. Questo assicura che le tue registrazioni personalizzate siano sia informative che coinvolgenti per i membri del team interno e gli stakeholder esterni.

Come supporta HeyGen la creazione di comunicazioni aziendali ad alto impatto in modo efficiente?

HeyGen è progettato per migliorare le comunicazioni aziendali offrendo avatar AI personalizzabili e controlli di branding robusti per un aspetto professionale. Questa piattaforma di generazione video end-to-end ottimizza il tuo flusso di lavoro di produzione video, permettendoti di produrre video di alta qualità rapidamente ed efficacemente per vari pubblici.

