Aumenta il coinvolgimento degli stakeholder e semplifica la rendicontazione finanziaria utilizzando la generazione di voce narrante basata su AI per messaggi chiari e incisivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di aggiornamento esecutivo di 1 minuto per i responsabili dei dipartimenti interni, dettagliando le tappe del progetto e gli obiettivi futuri. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente e diretto con evidenziazioni di testo sullo schermo, sfruttando la capacità di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti efficiente e una comunicazione con gli stakeholder.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio aziendale conciso di 45 secondi progettato per aumentare il coinvolgimento degli stakeholder riguardo a una nuova iniziativa. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, con un avatar AI professionale e amichevole che trasmette i messaggi chiave, rendendo l'aggiornamento sia accessibile che incisivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 2 minuti che spiega le funzionalità di un nuovo strumento 'generatore di video di aggiornamento per gli stakeholder' ai partner tecnici. Il video dovrebbe utilizzare registrazioni dello schermo chiare e grafica illustrativa, garantendo che i sottotitoli siano generati automaticamente per una precisione tecnica.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Aggiornamento per gli Stakeholder

Trasforma senza sforzo i tuoi rapporti finanziari e la comunicazione in video coinvolgenti e professionali per aumentare il coinvolgimento degli stakeholder con aggiornamenti chiari e incisivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio Principale
Incolla il tuo script nel generatore. Poi, seleziona un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, trasformando il testo in contenuti video dinamici senza sforzo.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una varietà di modelli e scene personalizzabili per inquadrare visivamente il tuo aggiornamento. Integra il logo della tua organizzazione e i colori preferiti per una rappresentazione coerente del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente
Arricchisci il tuo video con la generazione di voce narrante professionale per una narrazione chiara. Assicurati che il tuo aggiornamento sia completamente accessibile fornendo testo sullo schermo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Produci video di alta qualità e professionali pronti per la distribuzione immediata su tutti i tuoi canali di comunicazione, aumentando la chiarezza e la portata dei tuoi aggiornamenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasmetti Messaggi Esecutivi Ispiratori

Crea messaggi esecutivi incisivi e motivazionali per ispirare fiducia e allineare gli stakeholder con la visione e il progresso della tua azienda.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare il testo in video professionali. Gli utenti possono semplicemente inserire il loro script, scegliere un avatar AI, e HeyGen gestisce l'intero processo di generazione del video, inclusa la generazione della voce narrante e dei sottotitoli.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per adattarsi all'identità del marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo agli utenti di incorporare il loro logo e colori specifici del marchio. Combinato con una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, puoi assicurarti che ogni video professionale si allinei perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

Quali vantaggi offre HeyGen per la comunicazione con gli stakeholder?

HeyGen funge da avanzato generatore di video di aggiornamento per gli stakeholder, semplificando notevolmente la creazione di video di comunicazione coinvolgenti. Le sue funzionalità efficienti come la generazione di voce narrante e i sottotitoli automatici garantiscono che i rapporti finanziari e gli aggiornamenti esecutivi siano consegnati in modo chiaro e accessibile, aumentando il coinvolgimento degli stakeholder.

HeyGen supporta media e branding personalizzati?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino con la tua identità aziendale, inclusi loghi personalizzati e palette di colori. Gli utenti possono anche utilizzare una robusta libreria multimediale e sfruttare modelli e scene personalizzabili per creare contenuti video professionali adattati per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.

