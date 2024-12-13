Generatore di Video per la Comunicazione con gli Stakeholder: Aumenta il Coinvolgimento Ora

Semplifica le tue comunicazioni aziendali e crea aggiornamenti di progetto coinvolgenti istantaneamente, trasformando il testo in video dal copione con facilità.

Crea un video di 90 secondi per i team di sviluppo interni e i principali stakeholder tecnici, fornendo un aggiornamento critico sul nostro ultimo modulo generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con visualizzazioni dinamiche dei dati sullo schermo, accompagnate da una voce fuori campo AI chiara e autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i risultati chiave e assicurati che tutte le informazioni siano accessibili con sottotitoli generati dal copione video completo, migliorando la comunicazione con gli stakeholder.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una presentazione video di 1 minuto rivolta a potenziali clienti e responsabili tecnici per mostrare i nostri nuovi modelli di video alimentati da AI. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, evidenziando l'interfaccia utente del prodotto con elementi animati e registrazioni dello schermo fluide. Un attore vocale AI coinvolgente trasmetterà il messaggio, generato tramite la funzione di testo-a-video di HeyGen, dimostrando come la nostra soluzione crei video veramente coinvolgenti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione aziendale di 2 minuti per i nuovi dipendenti globali, progettato per semplificare i processi di onboarding e chiarire flussi di lavoro tecnici complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e istruttivo, combinando grafica animata con esempi pratici del mondo reale. Una voce fuori campo AI calda e chiara, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen con opzioni per voiceover multilingue, guiderà gli spettatori, garantendo una comprensione completa attraverso questa comunicazione essenziale con gli stakeholder.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 45 secondi destinato alla leadership esecutiva e agli investitori esterni, presentando una panoramica strategica del nostro impatto sul mercato e della crescita futura. Lo stile visivo deve essere di grande impatto e raffinato, incorporando costantemente elementi di branding aziendale e visualizzazioni concise basate sui dati. Una voce fuori campo AI sicura e professionale narrerà la presentazione, progettata per una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, aumentando infine il coinvolgimento degli stakeholder.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per la Comunicazione con gli Stakeholder

Crea rapidamente presentazioni video professionali e personalizzate per mantenere gli stakeholder informati e coinvolti senza editing complesso.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione Video
Inizia incollando il tuo testo o copione video preparato. La nostra tecnologia avanzata di testo-a-video dal copione convertirà istantaneamente le tue parole in una voce fuori campo dinamica, risparmiandoti tempo e fatica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una selezione diversificata di avatar AI professionali che rappresentano al meglio il tuo marchio. Questi presentatori digitali assicurano una consegna coerente e credibile della tua comunicazione.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Rafforza la tua identità aziendale utilizzando controlli di branding robusti per aggiungere il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati. Questo assicura una comunicazione coerente e professionale che rafforza l'immagine del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto utilizzando i nostri strumenti di esportazione. Fornisci video coinvolgenti che informano e catturano il tuo pubblico, assicurando che i tuoi messaggi importanti siano ascoltati e compresi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Riferisci sul Successo dei Progetti

.

Presenta visivamente storie di successo dei clienti e aggiornamenti di progetto con video AI dinamici, fornendo prove convincenti dell'impatto a tutti gli stakeholder rilevanti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per le aziende?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video professionali, con avatar AI realistici e attori vocali AI. Questa capacità semplifica la creazione di video coinvolgenti per varie esigenze di comunicazione e comunicazioni aziendali.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per rispettare le linee guida specifiche del marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati. Questo assicura che tutte le tue presentazioni video siano perfettamente allineate con l'identità del tuo marchio attraverso scene e modelli personalizzabili.

Quali funzionalità offre HeyGen per contenuti video multilingue e accessibilità?

HeyGen supporta voiceover multilingue con una vasta gamma di attori vocali AI per raggiungere un pubblico globale. Genera automaticamente anche sottotitoli dal tuo copione video, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori.

Come può HeyGen migliorare la comunicazione con gli stakeholder e gli aggiornamenti di progetto?

HeyGen agisce come un potente generatore di video per la comunicazione con gli stakeholder, consentendo la rapida creazione di video coinvolgenti per aggiornamenti di progetto e comunicazioni interne. I suoi modelli di video alimentati da AI e la funzionalità di testo-a-video facilitano la trasmissione di informazioni complesse in modo chiaro e professionale.

