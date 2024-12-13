Generatore di Video di Orientamento per i Dipendenti: Onboarding Potenziato dall'AI

Genera senza sforzo video di orientamento professionali per i dipendenti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento dei nuovi assunti.

Crea un vivace video di onboarding di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato ad accogliere i nuovi dipendenti in una dinamica startup tecnologica. Il video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso i valori fondamentali dell'azienda e i primi passi, presentati con visuali luminose e moderne e uno stile audio professionale e vivace, sfruttando gli avatar AI sofisticati di HeyGen per un'introduzione personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente video di 45 secondi sulla cultura aziendale per i potenziali assunti, mostrando l'ambiente di squadra vivace. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, incorporando tagli rapidi delle attività di squadra e musica di sottofondo ispiratrice, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visivamente ricca che promuova il coinvolgimento dei nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento per i dipendenti di 90 secondi, completo e su misura per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, delineando il codice di condotta dettagliato dell'azienda. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito e istruttivo con sovrapposizioni di testo chiare e una voce narrante calma e autorevole, permettendo aggiornamenti e modifiche facili utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per personalizzare i video in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 30 secondi 'iniziare' per i nuovi dipendenti, spiegando come configurare i loro account software essenziali. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce con animazioni illustrative e catture schermo chiare, accompagnata da una voce narrante diretta e informativa. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per tutti i nuovi assunti incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Orientamento per il Personale

Crea video di orientamento coinvolgenti e informativi per i nuovi assunti con il nostro generatore potenziato dall'AI, semplificando il tuo processo di onboarding e garantendo un'esperienza di brand coerente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia digitando o incollando il tuo script di orientamento. La nostra piattaforma utilizza capacità di testo in video per dare vita ai tuoi contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI per essere il tuo presentatore virtuale. I nostri avatar AI realistici garantiscono una consegna professionale e coinvolgente dei tuoi contenuti di orientamento.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, assicurando che il tuo orientamento rifletta la tua identità unica con loghi e colori coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video professionale, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per salvarlo in vari formati, pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi assunti.

Casi d'Uso

Ispira e Accogli Nuovi Talenti

Crea messaggi di benvenuto ispiratori e contenuti motivazionali per instillare la cultura e i valori aziendali fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra esperienza di onboarding per i nuovi assunti?

Il video maker potenziato dall'AI di HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti. Puoi facilmente personalizzare i video utilizzando una varietà di modelli e scene, garantendo una presentazione visiva dinamica per i nuovi dipendenti che riflette veramente la cultura della tua azienda.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre una robusta personalizzazione attraverso avatar AI e capacità di voiceover AI, trasformando i tuoi script da testo a video in contenuti professionali. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per allineare i video con l'identità della tua azienda e aggiungere sottotitoli automatici per l'accessibilità.

HeyGen è una soluzione efficiente per creare video di formazione?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un video maker potenziato dall'AI efficiente, ideale per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. Semplifica il processo di generazione di contenuti video di orientamento per i dipendenti, permettendoti di creare video professionali rapidamente senza una conoscenza approfondita dell'editing, sfruttando una ricca libreria multimediale e script generati automaticamente dall'AI.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei nostri video di orientamento per i dipendenti?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo del tuo brand e utilizzare colori personalizzati in tutti i tuoi video di orientamento per i dipendenti. Questo assicura che ogni video professionale mantenga la coerenza del brand e possa essere facilmente condiviso tramite esportazione o un link condivisibile.

