Generatore di Video di Orientamento per i Dipendenti: Onboarding Potenziato dall'AI
Genera senza sforzo video di orientamento professionali per i dipendenti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento dei nuovi assunti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un coinvolgente video di 45 secondi sulla cultura aziendale per i potenziali assunti, mostrando l'ambiente di squadra vivace. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, incorporando tagli rapidi delle attività di squadra e musica di sottofondo ispiratrice, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visivamente ricca che promuova il coinvolgimento dei nuovi assunti.
Produci un video di orientamento per i dipendenti di 90 secondi, completo e su misura per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, delineando il codice di condotta dettagliato dell'azienda. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito e istruttivo con sovrapposizioni di testo chiare e una voce narrante calma e autorevole, permettendo aggiornamenti e modifiche facili utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per personalizzare i video in modo efficiente.
Genera un video conciso di 30 secondi 'iniziare' per i nuovi dipendenti, spiegando come configurare i loro account software essenziali. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce con animazioni illustrative e catture schermo chiare, accompagnata da una voce narrante diretta e informativa. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per tutti i nuovi assunti incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione dei Nuovi Assunti.
Migliora il tuo orientamento del personale con video guidati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala la Creazione di Contenuti di Onboarding.
Crea in modo efficiente moduli di orientamento diversificati e raggiungi tutti i nuovi assunti a livello globale con video potenziati dall'AI facilmente personalizzabili.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la nostra esperienza di onboarding per i nuovi assunti?
Il video maker potenziato dall'AI di HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti. Puoi facilmente personalizzare i video utilizzando una varietà di modelli e scene, garantendo una presentazione visiva dinamica per i nuovi dipendenti che riflette veramente la cultura della tua azienda.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione dei video?
HeyGen offre una robusta personalizzazione attraverso avatar AI e capacità di voiceover AI, trasformando i tuoi script da testo a video in contenuti professionali. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per allineare i video con l'identità della tua azienda e aggiungere sottotitoli automatici per l'accessibilità.
HeyGen è una soluzione efficiente per creare video di formazione?
Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un video maker potenziato dall'AI efficiente, ideale per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. Semplifica il processo di generazione di contenuti video di orientamento per i dipendenti, permettendoti di creare video professionali rapidamente senza una conoscenza approfondita dell'editing, sfruttando una ricca libreria multimediale e script generati automaticamente dall'AI.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei nostri video di orientamento per i dipendenti?
Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo del tuo brand e utilizzare colori personalizzati in tutti i tuoi video di orientamento per i dipendenti. Questo assicura che ogni video professionale mantenga la coerenza del brand e possa essere facilmente condiviso tramite esportazione o un link condivisibile.