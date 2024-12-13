Creatore di Video Formativi per il Personale: Crea Video Coinvolgenti
Sviluppa rapidamente video formativi professionali per l'Onboarding dei dipendenti e altro, migliorati da avatar AI realistici per coinvolgere il tuo team.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 45 secondi rivolto ai dipendenti che necessitano di formazione tecnica su una nuova funzionalità software. Lo stile visivo è pulito e professionale, concentrandosi su registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate per spiegare passaggi complessi. Una voce fuori campo autorevole ma di supporto guida lo spettatore, completata da sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità, dimostrando la potenza della conversione da testo a video per video tutorial efficaci.
Produci un video informativo di 60 secondi per tutto il personale aziendale, concentrandoti su un aggiornamento annuale della formazione sulla conformità. Lo stile visivo è raffinato e affidabile, utilizzando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i concetti chiave. Una generazione di voce fuori campo AI calma e chiara assicura un messaggio coerente, evidenziando l'efficienza nella creazione di video formativi AI che mantengono tutti informati e conformi senza essere opprimenti.
Crea un video dinamico di 30 secondi progettato per i team di vendita e i rappresentanti del servizio clienti, simulando un'interazione impegnativa di Sales Enablement con il cliente. Questo video presenta due avatar AI realistici che si impegnano in uno scenario breve, mostrando strategie di comunicazione efficaci. Lo stile visivo veloce è progettato per catturare l'attenzione, con la possibilità di adattarsi a diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo perfetto per video di formazione scenari rapidi e coinvolgenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta l'Engagement e la Ritenzione della Formazione.
Aumenta significativamente l'engagement e la ritenzione della formazione del personale utilizzando video potenziati dall'AI, assicurando il trasferimento di conoscenze e un impatto duraturo.
Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti.
Crea e scala facilmente corsi di formazione interni, estendendo la portata a tutti i dipendenti indipendentemente dalla loro posizione.
Domande Frequenti
Come utilizza HeyGen l'AI per creare video formativi coinvolgenti?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma script in video formativi coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e sofisticata tecnologia di conversione da testo a video. Questo consente ai team L&D di creare in modo efficiente video formativi AI di alta qualità con voci fuori campo AI naturali, risparmiando tempo significativo.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video formativi per il personale per le aziende?
HeyGen offre un'esperienza completa di creazione di video formativi per il personale, offrendo modelli professionali e strumenti di editing video intuitivi. Questo semplifica la creazione di video essenziali per l'Onboarding dei dipendenti, l'abilitazione alle vendite e altre iniziative L&D, aumentando significativamente la produttività e risparmiando tempo.
HeyGen può produrre diversi tipi di video formativi ed educativi aziendali?
Sì, HeyGen è versatile, consentendo la creazione di diversi video formativi, inclusi formazione tecnica, formazione sulla conformità, video tutorial e documentazione video dettagliata. Supporta vari formati, come video tutorial con presentatore, per soddisfare tutte le tue esigenze di apprendimento aziendale.
Come possono gli utenti personalizzare i loro video formativi generati dall'AI all'interno di HeyGen?
HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, e una ricca libreria multimediale con supporto stock. Puoi anche aggiungere sottotitoli e regolare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che i tuoi video formativi AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.