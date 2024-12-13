Generatore di Video di Formazione per il Personale: Apprendimento Rapido ed Efficace

Offri una formazione completa sulla conformità più velocemente trasformando gli script in video con voci narranti AI.

Genera un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, mirato a familiarizzarli con la cultura aziendale e i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con avatar AI amichevoli che dimostrano interazioni positive, accompagnati da una voce narrante calda e professionale generata tramite HeyGen. Questo generatore di video AI introduce efficacemente i dipendenti al loro nuovo ambiente per un onboarding semplificato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla conformità di 60 secondi, progettato per tutti i dipendenti esistenti, concentrandosi sugli aggiornamenti annuali sulla privacy dei dati. Lo stile visivo deve essere chiaro e autorevole, utilizzando grafica pulita e testo sullo schermo per i punti legali chiave, supportato da sottotitoli generati dallo script per garantire accessibilità e ritenzione delle informazioni cruciali. Questo pezzo essenziale di video di formazione assicura che tutti rimangano aggiornati sulla formazione sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto coinvolgente di 30 secondi per i team di vendita e servizio clienti, evidenziando le nuove funzionalità della nostra ultima offerta. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e dinamico con transizioni rapide e incorporare i modelli e le scene di HeyGen, utilizzando il supporto della libreria di media stock per mostrare vividamente i benefici del prodotto. Questo aiuta a creare video di formazione efficaci per l'abilitazione alle vendite tramite un creatore di video di formazione dedicato.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial passo-passo di 60 secondi per il personale che impara a utilizzare il nostro nuovo sistema CRM interno, destinato alla formazione tecnica. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e dimostrativa, con registrazioni dello schermo, mentre la generazione della voce narrante dovrebbe essere calma e paziente, spiegando ogni azione con precisione tramite la funzionalità di testo a video di HeyGen. Questo contenuto del generatore di video di formazione per il personale semplifica le procedure di formazione tecnica complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per il Personale

Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci in pochi minuti, semplificando l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze con la facilità dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nel generatore. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per generare scene video iniziali per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti e Branding
Arricchisci il tuo video con voci narranti AI professionali in varie lingue e applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli, quindi esportalo nel formato desiderato, pronto per essere distribuito immediatamente al tuo team per una consegna della formazione più veloce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Formazione Specializzata

Chiarisci argomenti complessi e migliora l'efficacia della formazione specializzata, inclusi argomenti di conformità o tecnici, con video potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen funziona come un avanzato "generatore di video AI" che trasforma gli script in coinvolgenti "video di formazione". Consente alle aziende di produrre rapidamente contenuti di alta qualità utilizzando diversi "avatar AI" e "voci narranti AI", semplificando notevolmente l'intero processo.

HeyGen può aiutare a creare tipi specifici di formazione per i dipendenti?

Sì, HeyGen supporta una vasta gamma di esigenze di "formazione per i dipendenti", inclusi "onboarding dei dipendenti", "abilitazione alle vendite" e "formazione sulla conformità". Le sue funzionalità intuitive di "creatore di video di formazione" garantiscono una "consegna della formazione più veloce" in vari dipartimenti.

Cosa rende HeyGen adatto per iniziative di formazione del personale a livello globale?

HeyGen è un ideale "generatore di video di formazione per il personale" perché supporta oltre "140+ lingue", permettendoti di offrire contenuti localizzati in tutto il mondo. Questo assicura che i tuoi team globali ricevano "video di formazione" coerenti e culturalmente rilevanti senza sforzo.

È facile aggiornare i materiali di formazione esistenti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen facilita "aggiornamenti senza sforzo" ai tuoi "video di formazione" permettendoti di modificare facilmente gli script o "convertire i materiali esistenti" in formati video dinamici. Questo assicura che i tuoi contenuti rimangano attuali e pertinenti senza dover rifilmare estensivamente.

