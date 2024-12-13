Creatore di Formazione del Personale: Crea Corsi Coinvolgenti per i Dipendenti

Genera rapidamente materiali di formazione coinvolgenti per i dipendenti. Sfrutta gli avatar AI per una formazione online coinvolgente e una consegna senza soluzione di continuità dei moduli di sviluppo delle competenze.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi, informativo ma coinvolgente, progettato per specialisti L&D e team leader, che illustra la creazione di moduli per lo sviluppo delle competenze. Visivamente, dovrebbe essere elegante e istruttivo, utilizzando grafica animata e una voce fuori campo calma e incoraggiante. Sottolinea come i versatili Template e scene di HeyGen permettano agli utenti di costruire facilmente programmi di formazione completi per i dipendenti, rendendoti un efficace creatore di formazione per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi con un tono diretto e autorevole, rivolto a formatori aziendali e capi dipartimento, dimostrando la consegna senza soluzione di continuità della formazione essenziale sulla conformità. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e professionale con distrazioni minime, accompagnata da una voce sicura e articolata. Mostra come i Sottotitoli/caption di HeyGen garantiscano accessibilità e comprensione per tutti i dipendenti, migliorando la portata della tua formazione cruciale per i dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico e innovativo di 50 secondi rivolto ai creatori di contenuti per i team di formazione e marketing, evidenziando il potere della creazione AI nel trasformare materiali di formazione grezzi in contenuti raffinati. Visivamente, il video dovrebbe essere veloce con confronti prima e dopo e un design sonoro futuristico, caratterizzato da una narrazione coinvolgente ed energica. Illustra come l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen possa arricchire qualsiasi messaggio, trasformando idee semplici in una formazione del personale di grande impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Formazione del Personale

Genera senza sforzo materiali di formazione coinvolgenti per i dipendenti con la creazione AI, dal copione alla consegna senza soluzione di continuità, assicurando che il tuo team sia sempre aggiornato.

1
Step 1
Crea Video di Formazione con AI
Trasforma i tuoi contenuti in video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando la nostra funzionalità di testo-a-video da copione. Basta incollare il tuo testo e guardarlo prendere vita con la creazione AI.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Presentatori AI
Personalizza la tua formazione per i dipendenti selezionando da una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali garantiscono un'esperienza di apprendimento coerente e professionale per tutti i dipendenti.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Rafforza l'identità della tua azienda applicando controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e i colori del marchio, a tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta per una Consegna Senza Soluzione di Continuità
Prepara i tuoi corsi per una consegna senza soluzione di continuità su qualsiasi piattaforma. Esporta i tuoi video di formazione completati con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a tutti i tuoi canali digitali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Contenuti L&D Ispiratori

Produci contenuti video ispiratori e motivanti per migliorare lo sviluppo della leadership, la formazione culturale e la motivazione dei dipendenti all'interno dei programmi L&D.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione della formazione per i dipendenti?

HeyGen rivoluziona la **formazione per i dipendenti** fungendo da intuitivo **creatore di formazione del personale**. Puoi generare rapidamente contenuti video coinvolgenti da copioni di testo con la **creazione AI**, semplificando notevolmente il tuo **flusso di lavoro** per la produzione di **materiali di formazione** efficaci.

Quali capacità rendono HeyGen un efficace generatore di formazione per i dipendenti?

HeyGen è un potente **generatore di formazione per i dipendenti** che sfrutta la **creazione AI** per produrre moduli di **sviluppo delle competenze** coinvolgenti. Le sue funzionalità, come testo-a-video, avatar AI e generazione di voce fuori campo, potenziano iniziative dinamiche di **apprendimento e sviluppo** in tutta la tua organizzazione.

HeyGen supporta lo sviluppo di programmi di onboarding completi?

Sì, HeyGen è ideale per lo sviluppo di programmi di **onboarding completi** e altre importanti **formazioni online**. Puoi facilmente creare moduli coinvolgenti e coerenti per varie iniziative di **apprendimento e sviluppo**, inclusa la formazione essenziale sulla **conformità**, assicurando che i nuovi assunti siano rapidamente operativi.

Come facilita HeyGen la consegna senza soluzione di continuità dei contenuti di formazione online?

HeyGen garantisce una **consegna senza soluzione di continuità** dei tuoi contenuti video, rendendoli compatibili con vari **sistemi di formazione online** e migliorando anche esperienze che imitano il **software di aula virtuale**. I video possono essere esportati in vari rapporti d'aspetto e sono facilmente integrabili nel tuo **LMS** o altre piattaforme esistenti.

