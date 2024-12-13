Staff Spotlight Video Maker: Crea Video Coinvolgenti per i Dipendenti

Aumenta il riconoscimento dei dipendenti e la cultura aziendale con straordinari video spotlight per i dipendenti, creati senza sforzo da script utilizzando testo-a-video.

Crea un affascinante video di 60 secondi 'staff spotlight video maker' per celebrare un membro del team di lunga data, progettato per i team interni e i potenziali nuovi assunti per mettere in evidenza la nostra forte 'cultura aziendale'. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo e nostalgico con un audio simile a un'intervista, arricchito da musica di sottofondo edificante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente gli elementi narrativi e le domande dell'intervista.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un energico video di 45 secondi 'employee spotlight video' per i social media, presentando un nuovo assunto o un membro del team con una passione unica, con l'obiettivo di mostrare la vibrante diversità della nostra forza lavoro. Impiega tagli visivi rapidi e moderni e musica vivace per mantenere l'attenzione degli spettatori, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per introdurre senza soluzione di continuità diversi segmenti o l'identità del marchio dell'azienda.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi incentrato su un recente successo del team, destinato a clienti esterni, colleghi del settore e leadership interna come potente strumento di 'employer branding'. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e dinamico, mostrando i visual del progetto, con un tono audio sicuro. Incorpora la capacità di testo-a-video di HeyGen per visualizzare le tappe fondamentali del progetto e le metriche di successo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 50 secondi che evidenzi il percorso di crescita personale di un dipendente all'interno dell'azienda, perfetto per campagne interne 'crea un Video Spotlight Dipendente' e per attrarre futuri candidati. Questo video incentrato sulla narrazione dovrebbe presentare uno stile visivo personale con musica dolce e motivazionale. Assicurati l'accessibilità e sottolinea le citazioni chiave utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona uno staff spotlight video maker

Crea senza sforzo video spotlight per i dipendenti coinvolgenti che celebrano il tuo team e migliorano la cultura aziendale con il nostro intuitivo agente video AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando tra una gamma di Modelli di Video Spotlight per i Dipendenti, o incolla il tuo script per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video e generare scene.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video aggiungendo foto dei dipendenti, clip video e testo. Integra un avatar AI per dare vita alla storia unica del tuo team.
3
Step 3
Rifinisci e Brandizza
Migliora il tuo video con musica personalizzabile, animazioni e sottotitoli automatici. Applica controlli di branding per includere il logo e i colori della tua azienda, rafforzando il tuo employer branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera ed esporta il tuo video spotlight per i dipendenti completato in più formati di aspetto, ottimizzato per la condivisione su piattaforme di social media o per la comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Dipendenti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente i successi individuali e di squadra, promuovendo una cultura del successo.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente un Video Spotlight Dipendente con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video spotlight per i dipendenti coinvolgenti offrendo modelli di video personalizzabili intuitivi. Puoi generare senza sforzo una narrazione avvincente dal tuo script utilizzando testo-a-video, migliorando la cultura aziendale e gli sforzi di employer branding con contenuti di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video spotlight per il personale coinvolgenti?

HeyGen fornisce un potente strumento per creare video spotlight per il personale dotato di avatar AI e opzioni di voice-over AI realistici per dare vita alle tue storie. Puoi anche aggiungere musica, integrare sottotitoli e utilizzare una ricca libreria multimediale per produrre contenuti di riconoscimento dei dipendenti di livello professionale per la comunicazione interna e i social media.

HeyGen può aiutare a integrare il branding della mia azienda nei video spotlight per i dipendenti?

Assolutamente. HeyGen consente un controllo completo del branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi specifici in ogni video spotlight per i dipendenti. Questo assicura coerenza e rafforza il tuo employer branding in tutti i tuoi contenuti, mantenendo un aspetto professionale.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di riconoscimento dei dipendenti?

HeyGen semplifica la produzione di video di riconoscimento dei dipendenti attraverso la sua efficiente tecnologia AI Video Agent, convertendo il testo direttamente in video accattivanti. Con funzionalità come modelli pre-progettati e generazione di contenuti senza soluzione di continuità, HeyGen riduce drasticamente il tempo e lo sforzo necessari per celebrare efficacemente il tuo personale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo