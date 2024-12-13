Ruota Video per un'Orientazione Perfetta
Ruota rapidamente un video di 90 gradi o capovolgilo per qualsiasi piattaforma, migliorato dal ridimensionamento del rapporto d'aspetto e dalle esportazioni di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Perfeziona l'orientamento del tuo video con questa guida dinamica di 45 secondi, specificamente pensata per i marketer dei social media e i montatori video. Con tagli rapidi e musica di sottofondo energica, questo video dimostra come ruotare un video di 90 gradi o persino capovolgere i clip video per effetti creativi, assicurando che i tuoi contenuti visivi si distinguano. La capacità di sottotitoli/caption di HeyGen evidenzierà chiaramente i passaggi chiave, supportati da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Sblocca il pieno potenziale delle tue presentazioni con questo video educativo di 90 secondi, realizzato per formatori aziendali e sviluppatori di e-learning. Impiegando uno stile visivo calmo con dimostrazioni chiare dell'interfaccia utente, questo prompt illustra il ruolo critico di strumenti di editing video robusti, concentrandosi specificamente sulla precisione di un rotatore video online per mantenere la professionalità. Un avatar AI di HeyGen spiegherà con calma l'importanza della corretta orientazione video, utilizzando modelli e scene professionali per migliorare la chiarezza.
I professionisti impegnati possono imparare rapidamente a correggere errori comuni di ripresa in questo video coinvolgente di 30 secondi. Ideale per chiunque utilizzi un creatore di video AI, questa guida veloce, con evidenziazioni di testo sullo schermo, ti mostrerà come regolare rapidamente l'orientamento dei tuoi file MP4 senza problemi. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per generare rapidamente istruzioni precise per ruotare i tuoi contenuti video nella vista verticale o orizzontale corretta.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione del Personale.
Migliora l'onboarding e le transizioni di ruolo con video AI dinamici, migliorando i risultati di apprendimento e la ritenzione del personale.
Sviluppa Moduli di Formazione Potenziati dall'AI per il Personale.
Produci in modo efficiente corsi video completi utilizzando modelli AI per formare il personale in rotazione su nuovi ruoli e procedure.
Domande Frequenti
Come posso ruotare facilmente un video online con HeyGen?
Gli strumenti di editing video intuitivi di HeyGen ti permettono di ruotare i tuoi video senza sforzo, incluse orientazioni comuni come la rotazione di un video di 90 gradi. Questa funzionalità è integrata direttamente nel nostro creatore di video AI, semplificando il tuo flusso di lavoro di editing e garantendo risultati professionali.
HeyGen offre più delle sole funzionalità di rotazione video?
Assolutamente. Oltre a essere un potente rotatore video, HeyGen fornisce una suite completa di strumenti di editing video. Puoi tagliare segmenti video, capovolgere video orizzontalmente o verticalmente e regolare i rapporti d'aspetto per una visualizzazione perfetta su varie piattaforme social.
Quali formati di file video posso ruotare utilizzando la piattaforma di HeyGen?
HeyGen supporta vari formati di file video popolari, incluso MP4, rendendolo un rotatore video online versatile per i tuoi contenuti. Puoi caricare i tuoi filmati e utilizzare il nostro creatore di video AI per regolare senza problemi l'orientamento prima di esportarli.
Il rotatore video di HeyGen è facile da usare per i principianti?
Sì, HeyGen è progettato per essere user-friendly, rendendo compiti complessi come la rotazione video semplici per tutti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di editing video, assicurando che anche i principianti possano ottenere rotazioni video professionali e creazione di contenuti con facilità.