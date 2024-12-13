Creatore di Video di Reclutamento del Personale: Attira i Migliori Talenti e Semplifica le Assunzioni

Crea video di reclutamento professionali che mostrano il tuo brand come datore di lavoro utilizzando modelli e scene personalizzabili.

Crea un video di reclutamento dinamico di 45 secondi che mostri la nostra vivace cultura aziendale, rivolto a chi cerca lavoro e apprezza un ambiente di supporto e innovativo. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, con musica vivace e tagli rapidi, mentre l'audio presenta una voce narrante entusiasta. Evidenzia i vantaggi dell'uso degli avatar AI di HeyGen per personalizzare il messaggio e attrarre efficacemente i migliori talenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi che spieghi un ruolo lavorativo specifico e il nostro processo di assunzione ai potenziali candidati con competenze specializzate. Mantieni uno stile visivo professionale e chiaro, con testo coinvolgente sullo schermo e una musica di sottofondo rilassante. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare efficacemente la narrazione e includi sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi con testimonianze autentiche dei dipendenti, rivolto a candidati che cercano vere intuizioni sul nostro ambiente di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e sincero, con illuminazione naturale e musica morbida e ispiratrice. Utilizza i modelli completamente personalizzabili di HeyGen e la generazione di voiceover per creare rapidamente una narrazione d'impatto che rafforzi la nostra strategia di reclutamento.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio conciso di 15 secondi 'Stiamo Assumendo' per le piattaforme social, progettato per catturare ampiamente l'attenzione di un pubblico diversificato. Il video necessita di uno stile accattivante e visivamente attraente con colori vivaci e un jingle memorabile. Incorpora clip video stock coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e assicurati che sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Reclutamento del Personale

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti utilizzando la nostra piattaforma video AI intuitiva.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli di video AI professionali o inizia con una tela bianca per adattare perfettamente il tuo messaggio di reclutamento. La nostra piattaforma offre modelli e scene diversificate per ogni esigenza di assunzione.
2
Step 2
Personalizza il Contenuto del Tuo Video
Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo testo, immagini e il branding della tua azienda. Utilizza i nostri strumenti di editing video per incorporare animazioni di testo dinamiche e media stock. Applica i tuoi controlli di branding (logo, colori) per mantenere un brand come datore di lavoro coerente.
3
Step 3
Migliora con AI e Audio
Dai vita al tuo video di reclutamento con funzionalità AI avanzate. Genera voice-over realistici dal tuo script utilizzando la generazione di voiceover e garantisci l'accessibilità con sottotitoli automatici e sottotitoli/caption.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme social e bacheche di lavoro. La nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto assicura che il tuo messaggio appaia ottimo ovunque.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il brand come datore di lavoro e la cultura aziendale

Crea video AI coinvolgenti con testimonianze dei dipendenti per evidenziare la tua cultura aziendale e attrarre i candidati ideali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di reclutamento?

HeyGen, come creatore di video AI intuitivo, offre modelli di video AI e funzionalità AI per creare rapidamente video di reclutamento coinvolgenti. Questo potente strumento online consente alle aziende di attrarre senza sforzo i migliori talenti con contenuti video accattivanti, semplificando il loro processo di assunzione.

HeyGen può personalizzare i video di reclutamento per adattarsi al nostro brand?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e lo stile visivo nei modelli completamente personalizzabili. Questo assicura che i tuoi video di reclutamento riflettano costantemente il tuo brand unico come datore di lavoro e la cultura aziendale.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'engagement nei video di reclutamento?

HeyGen aumenta l'engagement attraverso funzionalità come sottotitoli automatici e voice-over professionali. Puoi anche arricchire i tuoi video di reclutamento con musica royalty-free dalla sua vasta libreria musicale, rendendo i contenuti più accessibili e d'impatto per chi cerca lavoro.

Come può HeyGen supportare una strategia di reclutamento moderna?

HeyGen potenzia una strategia di reclutamento moderna servendo come un efficiente creatore di video di reclutamento del personale, consentendo una rapida produzione di video da testo. Questo approccio risparmia tempo e risorse significative, aiutandoti ad attrarre efficacemente i migliori talenti e ottimizzare l'intero processo di assunzione.

