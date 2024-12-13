Creatore di Video di Orientamento del Personale: Semplifica l'Onboarding dei Nuovi Assunti

Accogli facilmente i nuovi dipendenti con video di onboarding coinvolgenti, sfruttando i potenti avatar AI di HeyGen.

Sviluppa un video di benvenuto personalizzato di 45 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, introducendoli alla cultura e ai valori vivaci dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, amichevole e invitante, utilizzando musica di sottofondo edificante. Sfrutta i potenti avatar AI di HeyGen per creare presentatori virtuali diversificati e coinvolgenti per un'esperienza di onboarding davvero impattante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di orientamento del personale di 60 secondi per chiarire gli aggiornamenti essenziali delle politiche aziendali per tutto il personale attuale e i nuovi assunti, garantendo una comprensione chiara e concisa dei moduli di formazione strutturati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e professionale, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una narrazione chiara e autorevole. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire un'informazione accurata e coerente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 30 secondi per le Comunicazioni Interne per accogliere i nuovi membri del team in un dipartimento specifico, mostrando i giocatori chiave del team e i loro ruoli, favorendo un senso di appartenenza durante l'onboarding virtuale. Impiega uno stile visivo veloce e coinvolgente con musica di sottofondo vivace e tagli rapidi. Questo video impattante può essere rapidamente assemblato utilizzando i Modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo di 50 secondi per la Formazione Interna sui Prodotti, dettagliando le caratteristiche e i benefici di una nuova offerta per i team di vendita e supporto, rendendolo facile da personalizzare. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita, moderna e altamente illustrativa, incorporando grafica animata, mentre l'audio presenta una voce chiara ed entusiasta. La capacità di generazione di Voiceover di alta qualità di HeyGen assicura una traccia audio professionale e coerente per questo contenuto formativo critico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento del Personale

Crea facilmente video di orientamento del personale professionali e coinvolgenti per accogliere i nuovi dipendenti e semplificare il tuo processo di onboarding con funzionalità potenziate dall'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma lo convertirà istantaneamente in un video utilizzando la funzione di testo-a-video da script per una generazione di contenuti efficiente.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Dai vita al tuo contenuto scegliendo da una selezione diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, creando video di benvenuto personalizzati. Integra l'identità unica del tuo brand con controlli di branding.
3
Step 3
Raffina e Migliora
Assicurati chiarezza e accessibilità generando automaticamente Sottotitoli/didascalie per il tuo video. Aumenta la portata con la generazione di Voiceover e il supporto multilingue senza soluzione di continuità per i nuovi dipendenti diversificati.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di orientamento del personale professionale. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per qualsiasi piattaforma, garantendo un'esperienza di onboarding dei dipendenti fluida e coinvolgente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Coinvolgenti

.

Produci video di benvenuto personalizzati e contenuti avvincenti per introdurre efficacemente i nuovi dipendenti ai valori e alla cultura aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento ai dipendenti con AI?

HeyGen rende semplice la creazione di video di onboarding impattanti con le sue funzionalità potenziate dall'AI, permettendoti di generare rapidamente video di orientamento professionali per il personale utilizzando le capacità di testo-a-video da script e una vasta gamma di modelli video. Questo semplifica il processo sia per i nuovi dipendenti che per l'onboarding delle risorse umane.

Posso personalizzare i video di onboarding con messaggi di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di benvenuto personalizzati per i nuovi dipendenti sfruttando avatar personalizzati e presentatori virtuali. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori per garantire che il tuo contenuto di onboarding dei dipendenti si allinei perfettamente con la cultura aziendale.

Quali tipi di contenuti formativi possono essere sviluppati utilizzando il creatore di video di HeyGen per l'onboarding dei dipendenti?

Il creatore di video di HeyGen supporta diversi contenuti formativi per l'onboarding dei dipendenti, dalle politiche delle risorse umane alla formazione sui prodotti fino alla formazione sulla conformità. Puoi utilizzare moduli di formazione strutturati e persino integrare questi video coinvolgenti nei tuoi flussi di lavoro automatizzati, offrendo un'esperienza completa per i nuovi dipendenti.

HeyGen supporta video di onboarding multilingue per una forza lavoro diversificata?

Assolutamente. HeyGen offre un supporto multilingue robusto, permettendoti di generare video di onboarding con generazione di voiceover e sottotitoli in varie lingue. Questo assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano video chiari e impattanti, promuovendo un'esperienza di orientamento veramente inclusiva.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo