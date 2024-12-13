Creatore di Video di Orientamento del Personale: Semplifica l'Onboarding dei Nuovi Assunti
Accogli facilmente i nuovi dipendenti con video di onboarding coinvolgenti, sfruttando i potenti avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di orientamento del personale di 60 secondi per chiarire gli aggiornamenti essenziali delle politiche aziendali per tutto il personale attuale e i nuovi assunti, garantendo una comprensione chiara e concisa dei moduli di formazione strutturati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e professionale, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una narrazione chiara e autorevole. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire un'informazione accurata e coerente.
Progetta un video dinamico di 30 secondi per le Comunicazioni Interne per accogliere i nuovi membri del team in un dipartimento specifico, mostrando i giocatori chiave del team e i loro ruoli, favorendo un senso di appartenenza durante l'onboarding virtuale. Impiega uno stile visivo veloce e coinvolgente con musica di sottofondo vivace e tagli rapidi. Questo video impattante può essere rapidamente assemblato utilizzando i Modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen.
Produci un video esplicativo di 50 secondi per la Formazione Interna sui Prodotti, dettagliando le caratteristiche e i benefici di una nuova offerta per i team di vendita e supporto, rendendolo facile da personalizzare. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita, moderna e altamente illustrativa, incorporando grafica animata, mentre l'audio presenta una voce chiara ed entusiasta. La capacità di generazione di Voiceover di alta qualità di HeyGen assicura una traccia audio professionale e coerente per questo contenuto formativo critico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Migliora l'orientamento del personale e i moduli di formazione continua, portando a una migliore ritenzione delle conoscenze e coinvolgimento per i nuovi dipendenti.
Sviluppa Moduli di Apprendimento Completi.
Crea efficacemente una vasta gamma di corsi di onboarding e contenuti formativi per educare i nuovi assunti in team globali.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento ai dipendenti con AI?
HeyGen rende semplice la creazione di video di onboarding impattanti con le sue funzionalità potenziate dall'AI, permettendoti di generare rapidamente video di orientamento professionali per il personale utilizzando le capacità di testo-a-video da script e una vasta gamma di modelli video. Questo semplifica il processo sia per i nuovi dipendenti che per l'onboarding delle risorse umane.
Posso personalizzare i video di onboarding con messaggi di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti utilizzando HeyGen?
Sì, HeyGen ti consente di creare video di benvenuto personalizzati per i nuovi dipendenti sfruttando avatar personalizzati e presentatori virtuali. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori per garantire che il tuo contenuto di onboarding dei dipendenti si allinei perfettamente con la cultura aziendale.
Quali tipi di contenuti formativi possono essere sviluppati utilizzando il creatore di video di HeyGen per l'onboarding dei dipendenti?
Il creatore di video di HeyGen supporta diversi contenuti formativi per l'onboarding dei dipendenti, dalle politiche delle risorse umane alla formazione sui prodotti fino alla formazione sulla conformità. Puoi utilizzare moduli di formazione strutturati e persino integrare questi video coinvolgenti nei tuoi flussi di lavoro automatizzati, offrendo un'esperienza completa per i nuovi dipendenti.
HeyGen supporta video di onboarding multilingue per una forza lavoro diversificata?
Assolutamente. HeyGen offre un supporto multilingue robusto, permettendoti di generare video di onboarding con generazione di voiceover e sottotitoli in varie lingue. Questo assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano video chiari e impattanti, promuovendo un'esperienza di orientamento veramente inclusiva.