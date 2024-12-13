Creatore di Video del Manuale del Personale: Coinvolgi i Dipendenti Immediatamente

Crea video del manuale del dipendente coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando senza sforzo i tuoi script in visuali accattivanti utilizzando il testo in video da script.

Progetta un video introduttivo di 30 secondi per i nuovi assunti utilizzando le potenti capacità del creatore di video del manuale del personale di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente, con avatar AI professionali che salutano e guidano i nuovi membri del team, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e incoraggiante generata da HeyGen, creando un'immediata impressione positiva della cultura aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento di 45 secondi del Creatore di Video del Manuale del Dipendente rivolto ai membri del team esistenti per annunciare un aggiornamento della politica aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e informativo con grafica moderna e utilizzare la funzione di testo in video da script di HeyGen per trasmettere accuratamente i dettagli, arricchito da sottotitoli completi per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi per i professionisti delle risorse umane, mostrando come gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano la creazione di comunicazioni dinamiche per i dipendenti. Impiega un'estetica visiva elegante e dimostrativa, sfruttando l'ampia libreria di modelli e scene di HeyGen per illustrare vari casi d'uso, supportato da una narrazione chiara e professionale che evidenzia l'efficienza del processo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video panoramico di 55 secondi delle linee guida aziendali essenziali per tutti i dipendenti, progettato per una distribuzione versatile. La presentazione visiva per questi video del manuale del dipendente dovrebbe essere coinvolgente e visivamente diversificata, integrando elementi animati ed esempi reali, utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su tutte le piattaforme, accompagnata da una voce rassicurante e informativa.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video del Manuale del Personale

Trasforma il tuo manuale del dipendente in contenuti video coinvolgenti con l'AI. Segui questi passaggi per creare video del manuale del dipendente professionali, chiari e accurati che migliorano la comprensione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script del Manuale
Inizia incollando il testo esistente del tuo manuale del personale nell'editor. La nostra funzione di testo in video da script convertirà il tuo contenuto in una narrazione video dinamica, sfruttando strumenti potenziati dall'AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo manuale. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio, rendendo i tuoi avatar AI davvero unici.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con visuali professionali utilizzando modelli e scene pre-progettati. Puoi anche aggiungere facilmente il logo della tua azienda e i colori del marchio per un aspetto coerente, creando video del manuale del dipendente accattivanti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Prima di finalizzare, assicurati che il tuo video sia accessibile aggiungendo sottotitoli. Una volta pronto, utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per scaricare la tua creazione del Creatore di Video del Manuale del Dipendente nel formato ideale per i tuoi canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Politiche Complesse

Trasforma le politiche intricate del manuale del personale in spiegazioni video facilmente digeribili e coinvolgenti, migliorando la comprensione e la conformità in tutta l'organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti del manuale del dipendente?

Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano il processo di produzione di video di alta qualità del manuale del dipendente. Puoi facilmente convertire script di testo in contenuti video dinamici, completi di avatar AI e voci fuori campo professionali, rendendo il creatore di video del manuale del dipendente accessibile a tutti.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video AI del manuale del dipendente?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori personalizzati e media unici nei tuoi video di onboarding virtuali AI. Questo assicura che i tuoi video del manuale del dipendente siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio e gli standard di comunicazione.

HeyGen può utilizzare avatar AI per i creatori di video del manuale del personale?

Assolutamente, HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per dare vita ai tuoi video del manuale del personale. La nostra piattaforma ti consente di selezionare tra diversi avatar AI che trasmettono il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento per i video di onboarding AI dei nuovi assunti senza bisogno di una telecamera o attori.

HeyGen supporta più lingue e funzionalità di accessibilità per i manuali dei dipendenti?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità dei tuoi video del manuale dei dipendenti generando automaticamente sottotitoli. Questo assicura che le tue informazioni importanti siano facilmente comprese da un pubblico più ampio, completando le capacità di generazione di voci fuori campo professionali del nostro creatore di video.

