Creatore di Video di Briefing per il Personale: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le iniziative di formazione creando video di briefing dinamici per i dipendenti con gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi, rivolto ai nuovi dipendenti, per spiegare chiaramente una complessa politica aziendale. Sfrutta le capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per visualizzare le informazioni, accompagnate da sottotitoli facili da leggere e una voce narrante calma e istruttiva per un'esperienza professionale ed educativa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di briefing di 30 secondi per il personale destinato ai team di progetto, fornendo un rapido e chiaro aggiornamento sui progressi. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e conciso, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido, supportato da una voce narrante sicura e diretta.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di briefing di 45 secondi per i dipendenti per un annuncio aziendale, puntando a un alto coinvolgimento in tutta l'organizzazione. Implementa uno stile dinamico e visivamente ricco, integrando elementi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, e fornisci una voce narrante entusiasta. Assicurati che sia pronto per varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Briefing per il Personale

Trasforma rapidamente le tue comunicazioni interne in video di briefing professionali e coinvolgenti per migliorare la comprensione e l'allineamento del team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il tuo script. La nostra capacità di trasformare il testo in video convertirà istantaneamente il tuo testo, preparandolo per una presentazione coinvolgente, rendendo semplice la creazione di video di briefing per il personale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI realistico dalla nostra libreria diversificata per essere il presentatore dei tuoi video di briefing per i dipendenti. Questo personalizza il tuo messaggio e cattura efficacemente l'attenzione del tuo team.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Arricchisci il tuo briefing con media personalizzati e assicurati la coerenza del marchio. Utilizza i controlli di branding per aggiungere il tuo logo, colori e font, o seleziona dalla nostra libreria multimediale per rendere il tuo video unico.
4
Step 4
Genera e Condividi
Visualizza in anteprima il tuo briefing per il personale completato, quindi esporta il tuo video nella risoluzione e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi senza problemi sulle tue piattaforme interne per comunicare efficacemente aggiornamenti e formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Aziendali Coinvolgenti

Trasforma importanti aggiornamenti aziendali e messaggi motivazionali in video AI ispiratori, garantendo chiarezza e impatto in tutte le comunicazioni con i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne e le iniziative di formazione?

La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di trasformare i tuoi script in video di briefing professionali per i dipendenti e contenuti formativi coinvolgenti. Sfruttando gli avatar AI e i modelli personalizzabili, HeyGen ti aiuta a creare messaggi interni ispiratori per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e scalare le iniziative di formazione in modo efficiente.

Quali possibilità creative offre HeyGen per generare contenuti video accattivanti?

HeyGen offre avanzate capacità di trasformazione del testo in video, permettendoti di creare video AI di alta qualità, inclusi video esplicativi animati, con avatar AI realistici. Questo potente motore creativo ti dà la flessibilità di generare contenuti interni veramente accattivanti.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i nostri video di briefing per i dipendenti?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la possibilità di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei modelli personalizzabili. Questo assicura che tutti i tuoi video di briefing e di onboarding per i dipendenti siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale.

Quanto velocemente posso produrre video di onboarding professionali con la piattaforma di HeyGen?

Con l'interfaccia intuitiva di HeyGen e i potenti strumenti di generazione di script, puoi produrre video di onboarding professionali in pochi minuti. La piattaforma utilizza un generatore di voce AI e modelli personalizzabili per semplificare il processo di creazione dei video e risparmiare tempo prezioso.

