Crea un video di annuncio interno di 90 secondi per l'onboarding tecnico dei nuovi dipendenti, rivolto al nuovo personale tecnico e agli sviluppatori esistenti, con uno stile visivo pulito e professionale, testi sovrapposti sullo schermo e una voce narrante chiara e informativa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per sintetizzare la narrazione e incorpora un avatar AI per presentare le informazioni chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 1 minuto sul programma di manutenzione del sistema per tutti i dipendenti che necessitano di accesso ai sistemi principali, presentando uno stile visivo semplice e diretto che enfatizzi le date e gli orari chiave, accompagnato da uno stile audio calmo e autorevole. Assicurati l'accessibilità generando sottotitoli per il video e sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per una consegna naturale di questo importante annuncio video.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video istruttivo coinvolgente di 2 minuti che descriva il lancio di una nuova funzionalità software, rivolto agli utenti del prodotto e ai team di supporto interni. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dimostrativo, con catture schermo dinamiche, completato da un audio entusiasta e istruttivo. Questo progetto di generazione video AI può utilizzare efficacemente la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti efficiente e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie distribuzioni su piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video critico di 45 secondi sulle migliori pratiche di cybersecurity per tutti i membri del personale, adottando uno stile visivo serio ma accessibile con grafica pertinente e testo minimo sullo schermo. Lo stile audio dovrebbe essere diretto e professionale, enfatizzando i punti chiave. Impiega gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio con autorità e la generazione di voiceover per comunicazioni interne coerenti e chiare.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio per il Personale

Crea video di annuncio per il personale professionali e coinvolgenti rapidamente e facilmente, potenziando le tue comunicazioni interne con visuali dinamiche e AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Annuncio
Incolla il tuo messaggio di annuncio per il personale nell'editor. La nostra piattaforma sfrutta la capacità di trasformare il testo in video per convertire istantaneamente il tuo testo in un dialogo parlato coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Brand
Integra senza sforzo il logo e i colori del tuo marchio aziendale. Applica questi controlli di branding per garantire che il tuo video rifletta perfettamente l'identità aziendale per le comunicazioni interne.
3
Step 3
Genera Voice-Over AI
Seleziona tra una vasta gamma di voci e toni per produrre un voice-over AI di alta qualità per il tuo script, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo annuncio ed esporta il tuo video in vari formati di aspetto e risoluzioni, rendendo semplice la condivisione su tutte le tue piattaforme interne preferite.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio per il personale?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in contenuti video di "annuncio" professionali con "voice-over AI" realistico e presentatori "avatar AI", rendendolo un efficiente "generatore di video di annuncio per il personale". Questa tecnologia "Text-to-video" semplifica notevolmente il processo di produzione per le "comunicazioni interne" all'interno della tua organizzazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei miei video di annuncio?

HeyGen ti consente di "Personalizzare con il Tuo Brand" incorporando il logo e i colori della tua azienda direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare la sua vasta "libreria multimediale" e i "modelli video" per mantenere un'estetica di brand coerente per ogni progetto di "generatore di video di annuncio per i dipendenti".

HeyGen supporta funzionalità per l'accessibilità dei video e una distribuzione più ampia?

Sì, HeyGen genera automaticamente "sottotitoli" per tutti i video, migliorando l'accessibilità per un pubblico diversificato. Puoi facilmente esportare il tuo "video di annuncio" in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme, inclusi "social media" o sistemi di "comunicazioni interne".

HeyGen può produrre contenuti "generatore di video" dinamici e coinvolgenti per annunci interni?

Assolutamente, HeyGen offre "animazioni dinamiche" e una vasta gamma di "modelli video" per garantire che i tuoi output del "generatore di video di annuncio per i dipendenti" siano accattivanti. L'"AI Video Generator" lo rende "facile da usare" per creare contenuti dall'aspetto professionale senza competenze di editing complesse.

