Generatore di Video di Revisione Sprint: Crea Demo Coinvolgenti Più Velocemente

Trasforma i tuoi aggiornamenti sprint in storie visive avvincenti e impressiona gli stakeholder con una generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità.

388/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo sprint coinvolgente di 90 secondi per evidenziare nuove funzionalità per il tuo team di sviluppo interno e i product owner, promuovendo una collaborazione di squadra migliorata. Utilizza modelli visivi dinamici e scene con testo sullo schermo e una voce fuori campo amichevole e incoraggiante, assicurando che tutte le informazioni critiche siano trasmesse efficacemente attraverso sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Genera una presentazione video di riepilogo del progetto di 45 secondi per i project manager e i responsabili interfunzionali, fornendo approfondimenti chiave sul progetto in un formato visivo dinamico. Incorpora media stock vivaci dalla libreria multimediale di HeyGen per illustrare i punti dati, accompagnati da una voce fuori campo professionale e grafica chiara sullo schermo, facilmente ottimizzabile per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di aggiornamento conciso di 30 secondi che spiega un aspetto specifico del processo Agile/Scrum, rivolto ai membri del team e ai nuovi assunti per migliorare la comunicazione sugli obiettivi dello sprint. Utilizza un avatar AI amichevole per trasmettere il messaggio in modo diretto e chiaro, supportato dalla generazione precisa di voce fuori campo di HeyGen, assicurando che il tono sia accessibile e facile da comprendere.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Revisione Sprint

Trasforma facilmente i tuoi progressi sprint in riepiloghi video coinvolgenti con l'AI, promuovendo un migliore coinvolgimento degli stakeholder e una comunicazione più chiara.

1
Step 1
Registrare o Importare il Tuo Contenuto
Inizia registrando il tuo schermo, webcam o caricando media esistenti. Puoi anche incollare testo per sfruttare istantaneamente le capacità di testo al video di HeyGen, formando la base della tua revisione sprint.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Modelli
Migliora il tuo video selezionando da una libreria di modelli potenziati dall'AI o scegliendo un avatar AI per presentare i tuoi aggiornamenti. Questo aggiunge un tocco professionale e coinvolgente ai tuoi video demo sprint.
3
Step 3
Raffina e Modifica per la Chiarezza
Utilizza l'intuitivo editor video AI per raffinare i tuoi contenuti. Aggiungi sottotitoli dinamici per l'accessibilità, assicurando che i tuoi rapidi riepiloghi siano precisi e facilmente comprensibili da tutti gli stakeholder.
4
Step 4
Condividi e Scarica la Tua Revisione
Una volta perfezionato, condividi facilmente il tuo video di revisione sprint con un link istantaneo o scaricalo come file MP4. Questo rende semplice la distribuzione e la raccolta di feedback in modo asincrono.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza i Video di Riepilogo delle Revisioni di Progetto

.

Genera video di riepilogo delle revisioni di progetto concisi e professionali senza sforzo, fornendo approfondimenti rapidi e digeribili sui progressi e risultati dello sprint.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di revisione sprint?

HeyGen agisce come un generatore di video AI, semplificando la creazione di video di revisione sprint coinvolgenti e video demo sprint. Facilita rapidi riepiloghi e migliora la collaborazione del team, portando a un migliore coinvolgimento degli stakeholder con la generazione di video end-to-end.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video demo sprint?

HeyGen offre ampie funzionalità per personalizzare i tuoi video demo sprint, inclusi avatar AI, capacità di testo al video e modelli potenziati dall'AI. Puoi facilmente personalizzare e modificare i contenuti, incorporare controlli di branding e aggiungere sottotitoli automatici per garantire chiarezza agli stakeholder.

HeyGen può aiutare a migliorare la comunicazione con gli stakeholder per le revisioni di progetto?

Assolutamente. Il Project Review Summary Video Maker di HeyGen migliora significativamente la comunicazione con gli stakeholder consentendo una facile creazione e condivisione di approfondimenti sul progetto. Puoi scaricare il tuo video di revisione del progetto come file MP4 o condividere un link istantaneo, garantendo un'ampia accessibilità per tutti gli stakeholder.

Come supporta HeyGen i processi Agile/Scrum per le revisioni sprint?

HeyGen migliora il tuo processo Agile/Scrum fornendo un robusto generatore di video di revisione sprint che assicura coerenza e garanzia di qualità per le revisioni sprint. Aiuta a creare video di revisione del progetto dinamici, potenziando la prontezza del team e permettendoti di registrare ed editare efficacemente gli aggiornamenti chiave con un editor video AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo