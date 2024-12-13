Crea un video di annuncio di sponsorizzazione di 30 secondi progettato per piccole imprese e startup che cercano di attrarre nuovi partner. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando colori vivaci e incoraggianti e una traccia di sottofondo moderna e vivace. Questo video mira a presentare chiaramente i benefici della partnership, con loghi di marchi prominenti, e può essere facilmente realizzato utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per stabilire una forte identità visiva.

Genera Video