Immagina un video dinamico di 30 secondi pensato per i marketer e i brand D2C, che mostra quanto sia facile generare annunci UGC coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, con diversi avatar AI che presentano un prodotto con una voce fuori campo chiara e concisa, evidenziando la capacità di HeyGen di creare contenuti sponsorizzati autentici senza riprese estensive.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti e ai piccoli imprenditori, dimostrando la potenza di un generatore di video sponsorizzati. I visual dovrebbero essere alla moda e colorati, perfetti per YouTube Shorts, con musica vivace e narrazione professionale. Illustra l'adattamento di modelli personalizzabili in narrazioni accattivanti utilizzando il testo per video da script, rendendo la creazione di contenuti sia semplice che d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi d'impatto rivolto a team creativi e aziende che cercano annunci AI economici. L'estetica dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando visual di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock, sottolineati da una voce fuori campo coinvolgente e sottotitoli/caption automatici. Sottolinea la generazione efficiente di più versioni di visual coinvolgenti, dimostrando l'efficacia in termini di costi della creazione di annunci alimentati dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video genuino di 30 secondi per aziende che desiderano produrre video di testimonianze autentiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e affidabile, catturando un tocco personale. Evidenzia la facilità di utilizzo del Generatore di Video AI di HeyGen per sintetizzare potenti storie di clienti, sfruttando la generazione di voce fuori campo per portare sincerità e credibilità a ogni testimonianza in modo rapido ed efficace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video Sponsorizzati

Crea senza sforzo video sponsorizzati di alta qualità e coinvolgenti con strumenti alimentati dall'AI, risparmiando tempo e risorse per campagne efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto video sponsorizzato digitando direttamente il tuo script o selezionando tra una varietà di modelli personalizzabili per impostare la tua scena.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra una selezione diversificata di avatar AI e generando voci fuori campo dal suono naturale per narrare il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding e Visivi
Integra l'identità del tuo brand applicando colori personalizzati del brand, loghi e selezionando visual coinvolgenti dalla libreria multimediale per migliorare il tuo contenuto sponsorizzato.
4
Step 4
Esporta e Pubblica su Piattaforme
Finalizza il tuo video con un ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto ed esportalo in alta definizione, pronto per la pubblicazione su piattaforme come YouTube Shorts o altri canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Testimonianze Coinvolgenti

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video AI coinvolgenti per costruire fiducia e persuadere il pubblico nelle campagne sponsorizzate.

Domande Frequenti

Esplorare le capacità di HeyGen per creare annunci AI e UGC di impatto.

HeyGen potenzia i marketer come un leader nel Generatore di Video AI per produrre in modo efficiente annunci AI e UGC coinvolgenti. Funziona come un generatore completo di video sponsorizzati, semplificando la creazione di visual accattivanti per campagne diverse.

HeyGen può aiutare a creare contenuti visivamente coinvolgenti con Avatar AI e modelli personalizzabili?

Sì, HeyGen consente ai team creativi di produrre contenuti accattivanti utilizzando Avatar e Attori AI realistici. Puoi facilmente incorporare i colori del tuo brand e personalizzare i modelli per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

Quali controlli creativi offre HeyGen per generare video di prodotti e testimonianze?

HeyGen offre ampi controlli creativi, permettendo agli utenti di generare con facilità video di prodotti e testimonianze coinvolgenti. Le sue capacità supportano la creazione di più versioni dei tuoi annunci per test creativi efficaci, ottimizzando la tua strategia di creazione di annunci video online.

Come accelera la creazione di contenuti il Generatore di Video AI di HeyGen per varie piattaforme?

Il Generatore di Video AI avanzato di HeyGen accelera la creazione di contenuti attraverso flussi di lavoro efficienti e potenti capacità di editing video AI. Gli utenti possono sfruttare Cloni Vocali e Voci Fuori Campo per personalizzare i messaggi, rendendolo un editor video online indispensabile per diverse esigenze di contenuto.

