Il Tuo Creatore di Video Sponsor del Mese Definitivo
Produci video promozionali coinvolgenti per i tuoi sponsor, sfruttando i nostri modelli e scene diversificati per un impatto immediato.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 45 secondi su misura per potenziali clienti B2B e partecipanti a eventi, utilizzando un'estetica visiva professionale e pulita con una voce fuori campo chiara e autorevole e una musica di sottofondo sottile per evidenziare le offerte uniche dello sponsor, facilmente realizzabile sfruttando i modelli pronti all'uso e gli avatar AI di HeyGen.
Produci un video narrativo toccante di 60 secondi rivolto ai membri della comunità e ai clienti fedeli, adottando uno stile visivo autentico e caldo con musica dolce e ispiratrice, raccontando una storia avvincente sull'impatto dello sponsor utilizzando la sofisticata generazione di voce fuori campo di HeyGen per trasmettere emozione.
Progetta un video di call-to-action conciso di 15 secondi rivolto agli utenti dei social media e agli acquirenti d'impulso, impiegando uno stile visivo veloce ed energico con animazioni di testo audaci e una colonna sonora accattivante simile a un jingle, garantendo il massimo coinvolgimento per le campagne di marketing con i sottotitoli automatici di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Sponsor ad Alto Impatto con l'AI.
Produci rapidamente video sponsor del mese coinvolgenti utilizzando l'AI, massimizzando il loro impatto promozionale e la portata.
Crea Promozioni Coinvolgenti per i Social Media.
Genera senza sforzo clip video accattivanti ottimizzate per le piattaforme social per mostrare efficacemente il tuo sponsor.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali ad alto impatto?
Il creatore di video online di HeyGen semplifica la creazione di contenuti promozionali coinvolgenti con la sua interfaccia intuitiva. Puoi sfruttare modelli video pronti all'uso e potenti strumenti di editing AI per produrre video di alta qualità per qualsiasi campagna di marketing senza sforzo.
Posso personalizzare il mio video sponsor del mese con un branding unico?
Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare completamente il tuo video sponsor del mese. Aggiungi facilmente le immagini e il logo del tuo marchio dalla libreria multimediale, applica animazioni di testo dinamiche e incorpora transizioni coinvolgenti per mantenere la tua identità di marca unica.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i miei progetti video?
HeyGen utilizza funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e una robusta generazione di testo-a-video, per trasformare le tue idee in video dinamici. I nostri strumenti di editing AI ti aiutano a creare video con voiceover naturali e consapevoli delle emozioni, sottotitoli e tempistica perfetta da un semplice script.
Quali opzioni sono disponibili per esportare e condividere video da HeyGen?
HeyGen ti consente di esportare facilmente il tuo video AI in vari formati desiderati, ottimizzati per diverse piattaforme. Questa flessibilità garantisce che i tuoi video coinvolgenti sui social media possano essere condivisi senza problemi su tutte le piattaforme social, amplificando le tue campagne di marketing.