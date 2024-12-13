Creatore di Video con Portavoce: Crea Video AI Facilmente

Riduci i costi di produzione video e crea video professionali utilizzando avatar AI realistici.

Un video esplicativo di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, con immagini pulite e moderne e una voce narrante chiara e autorevole. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare un nuovo servizio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I professionisti del marketing possono sviluppare un video di presentazione di vendita dinamico di 45 secondi, incorporando immagini coinvolgenti ed energiche con musica di sottofondo vivace e una narrazione sicura. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Considera la produzione di un video professionale convincente di 60 secondi per formatori aziendali, progettato con immagini aziendali raffinate e una traccia audio calma e informativa. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente questo contenuto educativo.
Prompt di Esempio 3
I social media manager sono sfidati a creare un video vivace di 30 secondi che utilizzi immagini creative e accattivanti e un tono amichevole e conversazionale. Questo pezzo dovrebbe dimostrare un'efficace personalizzazione attraverso gli avatar AI di HeyGen per trasformare foto parlanti in messaggi di marca coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Portavoce

Crea facilmente video professionali con portavoce in pochi minuti utilizzando l'AI di HeyGen, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti senza produzione complessa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia incollando o digitando il tuo script desiderato. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio, assicurando una perfetta corrispondenza con la voce e lo stile del tuo brand.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Voce e Personalizza il Branding
Migliora il tuo video con una voce naturale utilizzando la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen. Applica il logo e i colori del tuo brand per un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Modelli
Eleva i tuoi contenuti selezionando tra vari Modelli e scene o aggiungendo media di stock dalla libreria. Genera automaticamente sottotitoli accurati per creare video veramente coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video con Portavoce
Una volta soddisfatto, Esporta il tuo video con portavoce di alta qualità. Questo processo, abilitato dal creatore di video con portavoce, ti consente di trasmettere efficacemente il tuo messaggio, pronto per coinvolgere il tuo pubblico su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e l'Apprendimento

Migliora i contenuti educativi e aumenta il coinvolgimento degli studenti con video di formazione dinamici alimentati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia creazione di contenuti video con l'AI?

HeyGen ti consente di creare video professionali utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia all'avanguardia di generazione video AI. Puoi personalizzare ogni aspetto per offrire contenuti creativi coinvolgenti ed efficaci in modo efficiente.

Qual è il processo di HeyGen per convertire il testo in video?

HeyGen semplifica la conversione da testo a video permettendoti di inserire il tuo script e selezionare un avatar AI. La piattaforma genera quindi un video di alta qualità con voiceover naturali, rendendo la produzione video incredibilmente facile da usare.

HeyGen offre modelli video personalizzabili per diverse esigenze?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video professionali per avviare i tuoi progetti, dagli esplicativi di prodotto alle presentazioni di vendita. Questi sono completamente personalizzabili, permettendoti di incorporare il tuo branding, loghi ed elementi creativi specifici per un'identità visiva unica.

HeyGen può aiutare a ridurre i costi e la complessità della creazione di video con portavoce?

Assolutamente, HeyGen agisce come un innovativo creatore di video con portavoce AI, riducendo significativamente i costi e la complessità associati alla produzione video tradizionale. I nostri avatar AI offrono video professionali senza la necessità di attrezzature costose o attori.

