Generatore di Tutorial con Portavoce: Crea Video AI Istantaneamente

Trasforma i testi in video istruttivi coinvolgenti con il nostro portavoce AI, sfruttando la funzione Testo-in-video per una creazione senza interruzioni.

Crea un video istruttivo conciso di 1 minuto rivolto a sviluppatori software e professionisti IT, dimostrando l'impostazione di un nuovo ambiente di sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando condivisioni schermo e animazioni nitide, mentre l'audio dovrebbe presentare una voce narrante chiara e autorevole. Sottolinea l'efficienza dell'uso di un portavoce AI generato dagli avatar AI di HeyGen per fornire istruzioni passo-passo, rendendo i processi tecnici complessi facilmente comprensibili per un pubblico concentrato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 90 secondi progettato per team di marketing e piccoli imprenditori, illustrando vividamente i benefici principali di un nuovo prodotto SaaS. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e coinvolgente, incorporando grafiche in movimento dinamiche e una traccia di sottofondo amichevole e vivace, accompagnata da una voce narrante energica. Concentrati nel dimostrare come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi la creazione rapida di produzioni video di alta qualità e scalabili, trasformando il contenuto scritto in immagini accattivanti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti per creatori di contenuti e-learning e manager di formazione globale, spiegando i vantaggi del supporto multilingue nei corsi online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo e inclusivo, presentando esempi diversificati sullo schermo e una voce narrante professionale con accenti multipli per evidenziare la portata globale. Mostra come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen faciliti la localizzazione, garantendo accessibilità e comprensione più ampia attraverso diversi background linguistici per corsi online efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video convincente di 45 secondi rivolto a product manager e architetti di soluzioni aziendali, evidenziando i guadagni di efficienza dall'automazione degli aggiornamenti video di routine tramite integrazione API. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto, pulito e orientato alla soluzione, incorporando elementi di branding e una traccia strumentale aziendale di sottofondo. Illustra come l'utilizzo dei Template & scene di HeyGen possa ridurre significativamente i costi di produzione video permettendo una generazione di contenuti rapida e coerente attraverso l'automazione, integrata senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro esistenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tutorial con Portavoce

Crea facilmente video istruttivi professionali con portavoce AI, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Inizia scrivendo o incollando il tuo testo nella piattaforma. Le nostre capacità di Testo-in-video convertiranno il tuo testo in dialogo parlato per il tuo portavoce AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per servire come tuo portavoce AI sullo schermo, garantendo una presenza professionale e coinvolgente per il tuo tutorial.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con media pertinenti, musica di sottofondo e applica i colori e il logo del tuo marchio utilizzando le nostre funzionalità di personalizzazione e branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera e scarica i tuoi video esplicativi di alta qualità in vari formati, pronti per essere condivisi su tutte le tue piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti Complessi

.

Trasforma argomenti intricati, come concetti medici o tecnici, in video istruttivi chiari e accessibili con portavoce AI.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali utilizzando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Basta inserire il tuo testo, e la piattaforma di HeyGen trasformerà il tuo testo in video utilizzando avatar AI realistici e una generazione avanzata di voiceover, semplificando il tuo processo di produzione.

HeyGen può integrarsi senza problemi con i flussi di lavoro esistenti tramite API?

Sì, HeyGen offre un'integrazione API robusta, permettendo alle aziende di automatizzare e scalare la produzione video in modo efficiente. Questa capacità tecnica assicura che la generazione di grandi volumi di contenuti video personalizzati possa essere incorporata senza problemi nei tuoi sistemi attuali.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e i contenuti video?

HeyGen offre ampi controlli di personalizzazione e branding, permettendoti di adattare avatar AI, modelli video e l'estetica generale alle tue esigenze specifiche. Puoi incorporare il logo e i colori del tuo marchio per creare video esplicativi o contenuti istruttivi unici e professionali.

HeyGen offre supporto per la generazione di video istruttivi in più lingue?

Assolutamente. HeyGen supporta la produzione di video in più lingue, rendendolo ideale per creare video istruttivi per un pubblico globale. Puoi generare voiceover in varie lingue e includere sottotitoli e didascalie generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo