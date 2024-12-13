Creatore di Video per il Reclutamento di Portavoce con AI Istantanea

Crea video in pochi minuti con presentatori foto-realistici, sfruttando gli avatar AI avanzati di HeyGen.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e alle agenzie di reclutamento, dimostrando come possano trasformare facilmente le loro offerte di lavoro in messaggi video dinamici. Utilizza uno stile visivo professionale e accattivante con una narrazione chiara e autorevole per mostrare il potere di utilizzare un avatar AI come portavoce per il reclutamento, riducendo i tempi di assunzione e attirando i migliori talenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 30 secondi, vivace e moderno, progettato per i proprietari di piccole imprese e i professionisti del marketing che hanno difficoltà con la produzione video. Questo prompt dovrebbe trasmettere la facilità di creare contenuti di marketing di alta qualità utilizzando 'modelli e scene', sottolineando che gli utenti possono creare video in pochi minuti senza bisogno di competenze di montaggio video, con visuali amichevoli e uno stile audio allegro per evidenziare la semplicità.
Prompt di Esempio 2
Mostra il potere di un portavoce AI in un video informativo di 60 secondi rivolto a product manager e team di vendita che introducono una nuova funzionalità o servizio. Mantieni uno stile visivo elegante e tecnico con un tono audio sicuro ed esplicativo. Questo video esplicativo del prodotto dovrebbe sfruttare 'Testo in video da script' per trasformare senza sforzo i messaggi chiave in una presentazione chiara e coinvolgente, assicurando che i dettagli complessi siano articolati senza difficoltà.
Prompt di Esempio 3
Crea un video raffinato e professionale di 40 secondi per brand manager e creatori di contenuti focalizzati sul raggiungimento di un messaggio di marca coerente. Utilizza visuali dinamiche e uno stile audio sofisticato. Questo video dovrebbe evidenziare il potenziale della 'personalizzazione video' attraverso presentatori foto-realistici, assicurando che ogni messaggio risuoni con il pubblico di riferimento e mostrando come la 'generazione di voiceover' possa migliorare la portata globale e la coerenza del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Nostro Creatore di Portavoce AI

Dai vita ai tuoi messaggi con un portavoce AI personalizzato in soli quattro semplici passaggi, senza bisogno di competenze di montaggio video.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il testo desiderato nell'editor di script. La nostra piattaforma convertirà le tue parole in un discorso professionale utilizzando un avanzato AI per testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Sfoglia la nostra libreria diversificata di avatar AI e scegli il presentatore digitale perfetto per trasmettere il tuo messaggio. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e la voce.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Utilizza i nostri modelli pre-progettati o aggiungi i tuoi visuali, musica di sottofondo ed elementi di branding per rendere il tuo video davvero unico e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Con un solo clic, la nostra piattaforma di creazione video AI renderà il tuo video di alta qualità, pronto per il download e la condivisione su qualsiasi piattaforma in pochi minuti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Educativi Scalabili

Trasforma argomenti complessi in video educativi chiari e accessibili con portavoce AI, raggiungendo efficacemente un pubblico globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti con portavoce AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e un potente AI per testo in video. Puoi creare video per i social media o video esplicativi di prodotti in modo efficiente, eliminando la necessità di competenze estese di montaggio video.

HeyGen offre modelli per una produzione video rapida?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per avviare la creazione dei tuoi video. Questi modelli consentono una rapida personalizzazione e personalizzazione dei video, aiutandoti a produrre contenuti coinvolgenti rapidamente.

Che tipo di avatar AI supporta HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI, inclusi presentatori foto-realistici, in grado di trasmettere il tuo messaggio con espressioni e movimenti naturali. Questi sofisticati portavoce AI migliorano l'appeal professionale dei tuoi contenuti video.

È facile trasformare il testo in video con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen semplifica la produzione video con il suo intuitivo AI per testo in video. Basta inserire il tuo script e la piattaforma di HeyGen genererà un video professionale, rendendo il processo accessibile anche senza competenze di montaggio video precedenti.

