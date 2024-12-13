AI Spokesperson: Genera Video Coinvolgenti con Facilità

Trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando i nostri AI avatars per una produzione video economica.

Crea un video vibrante e coinvolgente di 45 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e reclutatori, mostrando come un AI Spokesperson possa rivoluzionare il contatto con i candidati. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, con una generazione di voiceover professionale che spiega i vantaggi dell'uso dell'AI per la comunicazione iniziale con i candidati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi per piccoli imprenditori e responsabili marketing, dimostrando la produzione video economica degli AI Avatars. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed esplicativo, utilizzando gli AI avatars di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro, accompagnato da una colonna sonora energica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 60 secondi rivolto a team di marketing globali e creatori di contenuti, evidenziando la potenza di un AI Video Generator per raggiungere pubblici diversi. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo veloce e internazionale, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per dimostrare la facile localizzazione dei contenuti con supporto multilingue.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo raffinato di 40 secondi per formatori aziendali e responsabili di marca, illustrando come creare un Custom AI Spokesperson o Digital Twin per un messaggio di marca coerente. Lo stile visivo deve essere elegante e autorevole, integrando i templates e le scenes di HeyGen per una rapida creazione di contenuti brandizzati.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Reclutamento con Spokesperson

Crea facilmente video di reclutamento professionali con un AI Spokesperson. Trasforma il testo in contenuti visivi coinvolgenti per attrarre talenti di alto livello in modo efficiente.

1
Step 1
Scegli il Tuo AI Spokesperson
Seleziona dalla nostra galleria diversificata di AI avatars o creane uno personalizzato per rappresentare il tuo marchio, garantendo una presenza professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci il messaggio desiderato direttamente nell'editor. La nostra piattaforma trasformerà quindi il tuo contenuto utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video da script in un voiceover dal suono naturale.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Applica controlli di branding come loghi e colori, o aggiungi elementi visivi dalla nostra libreria multimediale, per creare un video coinvolgente che si allinei con il tuo messaggio di reclutamento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Genera il tuo video con spokesperson ed esportalo in vari formati di aspetto, rendendolo pronto per l'uso immediato su tutti i tuoi canali di reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione impiegando AI Spokespersons per esperienze di apprendimento dinamiche.

Domande Frequenti

Cos'è HeyGen e come crea video con AI spokesperson?

HeyGen è un avanzato AI Video Generator che consente agli utenti di produrre video di AI Spokesperson di alta qualità con facilità. Basta inserire il tuo testo, e gli sofisticati AI Avatars di HeyGen trasmetteranno il tuo messaggio, trasformando il testo in video con espressioni e movimenti naturali per una comunicazione digitale coinvolgente.

Come può HeyGen semplificare il mio processo di creazione di contenuti video?

HeyGen migliora significativamente la Creazione di Contenuti Video offrendo un'interfaccia facile da usare con templates e scenes pronti all'uso. Questo consente una produzione video economica, permettendoti di generare rapidamente video professionali come video di formazione o video esplicativi senza risorse di produzione estese.

Posso personalizzare gli AI avatars e il branding nei miei video HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi AI Avatars e integrare l'identità unica del tuo marchio. Puoi persino creare un Custom AI Spokesperson o un digital twin, assicurando che i tuoi sforzi di video marketing si allineino perfettamente con gli obiettivi di visibilità del tuo marchio.

HeyGen supporta più lingue per i video con AI spokesperson?

Sì, HeyGen offre un supporto multilingue completo, permettendoti di raggiungere un pubblico globale con i tuoi video di AI Spokesperson. La piattaforma dispone di avanzate capacità di generazione di voiceover e sottotitoli, assicurando che il tuo messaggio sia chiaramente comunicato in varie lingue per una comunicazione digitale efficace.

