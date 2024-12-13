Generatore di Video Promozionali con Portavoce per un Marketing di Impatto

Sviluppa un video di marketing professionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, con un portavoce AI che introduce un nuovo servizio online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, accompagnato da una voce fuori campo vivace e professionale, utilizzando le capacità di avatar AI e generazione di Voiceover di HeyGen per una presentazione senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un contenuto coinvolgente di 30 secondi per i social media destinato ai digital marketer, offrendo un rapido consiglio sulla strategia dei contenuti. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico con tagli rapidi e testo prominente sullo schermo, sfruttando la funzionalità di HeyGen 'Testo a video da script' e Sottotitoli/didascalie per un impatto massimo su tutte le piattaforme.
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto a potenziali utenti di software, dettagliando i benefici di una nuova applicazione. La presentazione visiva dovrebbe essere amichevole e illustrativa, incorporando grafica animata e un tono conversazionale, abilmente realizzato con i Modelli e scene di HeyGen e supportato dalla sua Libreria multimediale/stock.
Progetta un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi dipendenti, guidato da un portavoce AI personalizzato che spiega le politiche aziendali. Lo stile visivo e audio deve essere istruttivo, chiaro e coerentemente brandizzato, garantendo una comunicazione efficace attraverso gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie esigenze di visualizzazione interna.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali con Portavoce

Crea senza sforzo video promozionali professionali con portavoce AI, trasformando il tuo script in contenuti coinvolgenti in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio di marketing. La nostra funzione 'Testo a video da script' converte senza soluzione di continuità il tuo contenuto scritto in dialogo parlato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli da una vasta libreria di 'avatar AI' per trovare il presentatore digitale perfetto che risuoni con il tuo brand e messaggio.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Personalizza il tuo video con l'identità unica del tuo brand utilizzando i 'Controlli di branding (logo, colori)' intuitivi, inclusi loghi personalizzati e colori del brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Promo
Genera il tuo 'video promozionale con portavoce' di alta qualità completo di 'Generazione di voiceover' automatica per una distribuzione immediata su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti di Impatto

Trasforma le testimonianze in narrazioni video AI coinvolgenti che mostrano efficacemente i successi dei clienti e costruiscono fiducia con nuovi potenziali clienti.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing professionali?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti permette di trasformare rapidamente il testo in video, rendendolo perfetto per video di marketing professionali e video esplicativi coinvolgenti. Puoi sfruttare una vasta gamma di avatar AI e modelli per produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a creare un portavoce AI personalizzato per il mio brand?

Sì, HeyGen offre la possibilità di generare un portavoce AI personalizzato adattato all'identità unica del tuo brand, migliorando i tuoi video di marketing e formazione. Questa funzione assicura una presenza coerente e brandizzata su schermo in tutti i tuoi contenuti video.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la creazione di contenuti sui social media?

HeyGen è un efficiente generatore di video AI per contenuti sui social media perché converte il tuo script in video senza sforzo, utilizzando avatar AI e generazione di voiceover realistici. Questo flusso di produzione rapido ti consente di creare costantemente contenuti coinvolgenti senza risorse estese.

HeyGen offre supporto multilingue per video e sottotitoli?

Assolutamente, HeyGen supporta capacità multilingue per i tuoi video, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale. Puoi anche generare automaticamente sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori in tutto il mondo.

