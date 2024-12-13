Generatore di Demo di Prodotti con Portavoce: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Sfrutta gli avatar AI per creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti e ridurre i costi di produzione.

Sviluppa un video promozionale di 45 secondi che mostri un nuovo strumento di gestione progetti basato su cloud per piccoli imprenditori esperti di tecnologia, enfatizzando la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità collaborative. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e minimalista, utilizzando elementi UI animati, accompagnati da una voce fuori campo sicura ed energica. Il video dovrebbe utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche del prodotto con un tocco umano, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili e coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di prodotto di 30 secondi rivolto ai consumatori generali interessati ai dispositivi per la casa intelligente, evidenziando un nuovo termostato intelligente ecologico. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e invitante, con immagini di stile di vita e testo chiaro sullo schermo, accompagnata da una voce amichevole e accessibile. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente uno script dettagliato in una narrazione raffinata, garantendo una dimostrazione senza soluzione di continuità e informativa dei benefici del dispositivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dimostrativo di prodotto dinamico di 60 secondi rivolto ai professionisti del marketing alla ricerca di strumenti efficienti per la creazione di contenuti per i social media, concentrandoti su una nuova piattaforma di analisi potenziata dall'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e visivamente coinvolgente, incorporando tagli rapidi, catture dello schermo e una colonna sonora professionale e vivace. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente vari segmenti, mostrando diverse caratteristiche e applicazioni su più piattaforme social con un branding coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione interna di 45 secondi per un team di vendita B2B, introducendo il modulo di qualificazione dei lead di un nuovo sistema CRM, concentrandosi sull'ottimizzazione dell'efficienza del loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e istruttivo, utilizzando infografiche chiare e registrazioni dello schermo, completate da un tono calmo, autorevole ma incoraggiante. Utilizza la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una narrazione coerente e chiara dal Generatore di Video con Portavoce AI, garantendo istruzioni precise per un apprendimento e un'adozione ottimali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Demo di Prodotti con Portavoce

Crea facilmente video dimostrativi di prodotto coinvolgenti con portavoce AI e strumenti intuitivi, trasformando i tuoi contenuti di marketing e vendite.

1
Step 1
Seleziona il tuo Portavoce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e inserisci il tuo script per iniziare a creare la tua dimostrazione di prodotto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Scene
Migliora il tuo video incorporando Template & scene rilevanti e media di stock per articolare visivamente le caratteristiche del tuo prodotto.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Integra i tuoi elementi di branding specifici come loghi e colori del marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Demo
Produci rapidamente video dimostrativi di prodotto di alta qualità, ottimizzati per varie piattaforme con opzioni di esportazione flessibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra il Successo dei Clienti con l'AI

.

Crea video coinvolgenti potenziati dall'AI per evidenziare efficacemente le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video dimostrativi di prodotto?

HeyGen ti consente di creare "video dimostrativi di prodotto" e "video esplicativi" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" realistici e "Template & scene" dinamici. Basta inserire il tuo "Testo in video da script" per generare "contenuti coinvolgenti" che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Quali vantaggi offre un portavoce AI con HeyGen?

Un "portavoce AI" generato da HeyGen dà vita ai tuoi script, trasformando il "Testo in video da script" in presentazioni video professionali. Questo consente un messaggio coerente ed elimina le complessità tradizionali delle riprese dal vivo per contenuti di "marketing e vendite".

Come facilita HeyGen la creazione di video di marketing con marchio?

HeyGen offre robusti "Controlli di branding (logo, colori)" e una varietà di "Template & scene" per garantire che i tuoi video di "marketing e vendite" siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Questo semplifica la tua "efficienza del flusso di lavoro" nella produzione di "contenuti coinvolgenti" di alta qualità per il tuo pubblico.

La piattaforma di HeyGen offre capacità multilingue per pubblici diversi?

Sì, HeyGen supporta il "supporto multilingue" per i tuoi video con "portavoce AI", permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale. Puoi utilizzare la "generazione di Voiceover" e "Sottotitoli/didascalie" per localizzare efficacemente i contenuti della tua "piattaforma di creazione video AI".

