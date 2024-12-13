Generatore di Video di Presentazione con Portavoce: Crea Video Coinvolgenti

Genera video con portavoce AI di livello professionale senza sforzo utilizzando la nostra funzione intuitiva di text-to-video da script, risparmiando tempo e riducendo i costi di produzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Progetta un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai nuovi utenti di HeyGen e ai creatori di contenuti, mostrando come generare rapidamente immagini straordinarie utilizzando l'interfaccia intuitiva della piattaforma. Impiega uno stile visivo coinvolgente, passo dopo passo, con evidenziazioni luminose dell'interfaccia utente e registrazioni dello schermo chiare, accompagnate da una voce amichevole ed entusiasta. Questo prompt enfatizza l'uso dei diversi Template e scene di HeyGen per avviare la produzione creativa di video.
Produci un video di 2 minuti rivolto a team di marketing internazionali e professionisti globali di Learning & Development, illustrando la potenza del supporto multilingue nel raggiungere pubblici diversi. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica, mostrando variazioni culturali e confronti affiancati di output in diverse lingue, il tutto consegnato da più voci sintetiche professionali. Evidenzia le robuste capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per produrre contenuti in varie lingue senza sforzo.
Crea un video di aggiornamento prodotto di 45 secondi per clienti esistenti e product manager, annunciando e mettendo in evidenza le nuove funzionalità chiave del nostro ultimo rilascio tecnico. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e nitida, utilizzando grafica in evidenza e animazioni sottili per attirare l'attenzione sui nuovi elementi dell'interfaccia utente, accompagnata da una narrazione vivace, informativa e sicura. Questo video utilizzerà specificamente la funzionalità di HeyGen di Text-to-video da script per garantire un messaggio preciso sugli aggiornamenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione con Portavoce

Crea facilmente presentazioni video professionali con portavoce AI, trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti senza competenze di produzione complesse.

Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per essere il presentatore coinvolgente del tuo video.
Incolla il Tuo Script
Inserisci o incolla semplicemente il tuo testo, e la capacità di text-to-video della piattaforma lo convertirà in una narrazione video dinamica.
Personalizza Visivi e Voce
Migliora il tuo video con template pre-progettati, aggiungi branding personalizzato e affina la voce AI per una consegna perfetta.
Esporta Video di Alta Qualità
Renderizza il tuo video finale con portavoce in vari rapporti d'aspetto, garantendo video di alta qualità pronti per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti

Migliora la formazione dei dipendenti e aumenta il coinvolgimento sfruttando video dinamici con portavoce potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video, con avatar AI realistici e voci sintetiche, permettendo a chiunque di creare video di livello professionale senza competenze di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per avatar e voci AI?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione, inclusa la possibilità di creare portavoce AI personalizzati, utilizzare il clonaggio vocale per voci personalizzate e garantire una sincronizzazione labiale precisa, il tutto per mantenere un branding coerente.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro esistenti per una produzione video scalabile?

Sì, HeyGen supporta robuste integrazioni API, consentendo alle aziende di automatizzare e scalare la creazione di contenuti video in modo efficiente, riducendo significativamente i costi di produzione video per esigenze di marketing e formazione.

HeyGen supporta l'output video multilingue e le funzionalità di traduzione?

Assolutamente, HeyGen offre un supporto multilingue completo e capacità di traduzione video AI, permettendo agli utenti di generare contenuti video in oltre 140 lingue per raggiungere efficacemente un pubblico globale.

