Creatore di Video di Marketing con Portavoce per Trasformare Script in Video

Genera rapidamente video di marketing professionali da script di testo con la nostra capacità di trasformare il testo in video da script.

Immagina un video di marketing vivace di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra come un creatore di video di marketing con portavoce possa rivoluzionare la loro comunicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, energico e caratterizzato da grafiche moderne e pulite che evidenziano i benefici del prodotto, accompagnate da una voce fuori campo professionale e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video da script per dimostrare una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video elegante di 30 secondi rivolto alle agenzie creative, illustrando il potere degli avatar AI e la flessibilità di creare un avatar personalizzato. Visivamente, punta a un'estetica futuristica e minimalista con transizioni fluide e animazioni sottili, completate da una voce fuori campo calma, chiara e sofisticata. Questo video metterà in evidenza la generazione di Voiceover di HeyGen, permettendo alle agenzie di produrre rapidamente presentazioni coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 60 secondi per i creatori di contenuti che cercano soluzioni di produzione rapide utilizzando un generatore di video AI. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente coinvolgente, incorporando scene diverse e tagli rapidi per mantenere l'interesse dello spettatore, il tutto accompagnato da uno stile audio amichevole e tutorial. Sottolinea i ricchi Template & scene di HeyGen e la sua funzione automatica di Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video professionale di 50 secondi su misura per formatori aziendali o dipartimenti HR, dimostrando come un input di script preciso porti a video di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, informativo e autorevole, utilizzando filmati di stock raffinati dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnati da una voce fuori campo chiara e autorevole. Evidenzia la funzione di trasformazione del testo in video da script per mostrare una creazione di contenuti efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing con Portavoce

Crea senza sforzo video di marketing coinvolgenti con portavoce AI, trasformando i tuoi script in contenuti raffinati e professionali progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio di marketing. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script trasforma le tue parole in una presentazione dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand, o crea un avatar personalizzato per un tocco personale, assicurando che il tuo messaggio risuoni.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi video di marketing scegliendo tra Template & scene professionali per allinearti con l'estetica e il messaggio del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video di alta qualità, completo di sottotitoli/didascalie automatiche, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Evidenzia efficacemente i successi dei clienti utilizzando video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come potenzia HeyGen la produzione creativa di video per campagne di marketing?

HeyGen fornisce un potente motore creativo, permettendo agli utenti di trasformare l'input di script in video di alta qualità. La nostra piattaforma offre una varietà di presentatori video AI diversificati e template personalizzabili, rendendola un creatore di video di marketing con portavoce ideale per video di marketing coinvolgenti.

HeyGen può generare avatar AI personalizzati per un branding unico?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI personalizzati, dando al tuo brand una presenza unica e coerente. Questa capacità di avatar personalizzati assicura che il tuo portavoce AI si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand in tutti i video di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione efficiente di contenuti video AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video per ottimizzare la creazione di contenuti per video di marketing. Oltre a generare video di alta qualità da input di script, HeyGen include funzionalità come clonazione vocale, sottotitoli/didascalie automatiche e controlli di branding robusti per una soluzione completa di generatore di video AI.

HeyGen supporta la creazione di video di marketing con capacità multilingue?

Assolutamente, HeyGen offre un supporto multilingue completo, permettendoti di produrre video di marketing per un pubblico globale. I nostri strumenti video AI assicurano che i tuoi messaggi risuonino in tutto il mondo con presentatori video AI diversificati e una generazione di voiceover precisa, rendendolo un generatore di video AI efficace.

