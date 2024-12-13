Generatore di Video Marketing con Portavoce: Potenzia le Tue Campagne

Crea video marketing coinvolgenti e scalabili con il testo-a-video di HeyGen, riducendo drasticamente i costi di produzione.

Crea un video istruttivo di 2 minuti per sviluppatori software e professionisti IT, con un portavoce AI altamente realistico che li guida attraverso i complessi passaggi di integrazione API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, incorporando visualizzazioni di dati sottili ed esempi di codice, accompagnato da uno stile audio chiaro, professionale e informativo che mantenga un tono calmo. Questo video sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per fornire spiegazioni tecniche esperte.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto di 90 secondi rivolto agli utenti esistenti e ai partner tecnici, annunciando una nuova funzionalità significativa per i nostri strumenti per sviluppatori. Utilizza uno stile visivo dinamico e coinvolgente, mostrando interazioni UI dal vivo e frammenti di codice critici, abbinato a una consegna audio entusiasta e concisa. Il video dovrebbe essere generato interamente da un copione dettagliato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, evidenziando il potenziale del nostro generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un modulo di formazione interna sulla conformità di 1 minuto per i dipendenti di tutti i dipartimenti, concentrandosi sulle migliori pratiche di sicurezza dei dati. La presentazione visiva deve essere professionale e istruttiva, utilizzando un'identità di marca coerente stabilita attraverso i Template e le scene personalizzabili di HeyGen. La consegna audio deve essere autorevole ma rassicurante e facile da comprendere, supportando efficacemente le nostre iniziative di e-learning e processi di formazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video FAQ tecnico di 45 secondi per utenti finali e team di supporto clienti, dimostrando una soluzione rapida a un problema comune di installazione software. L'approccio visivo dovrebbe essere user-friendly, utilizzando registrazioni dello schermo passo-passo con utili sovrapposizioni di testo sullo schermo, mentre l'audio presenta una voce fuori campo amichevole, utile e chiara generata utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Assicurati una comprensione senza interruzioni con sottotitoli e didascalie automatiche.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Marketing con Portavoce

Crea facilmente video marketing accattivanti con portavoce AI, trasformando rapidamente i tuoi copioni in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di marketing. La nostra tecnologia testo-a-video preparerà il tuo contenuto per la sintesi AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand, garantendo una consegna naturale e professionale del tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena
Arricchisci il tuo video con template e scene professionali, aggiungendo sfondi, testo e media per far risaltare visivamente il tuo messaggio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Rivedi il tuo video, quindi generalo ed esportalo in vari formati, consentendo una produzione video scalabile per tutte le tue esigenze di comunicazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia storie di successo dei clienti

Sviluppa video di testimonianze clienti di impatto utilizzando portavoce AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come genera video marketing professionali la tecnologia del portavoce AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di "portavoce AI" e "testo-a-video" per trasformare il tuo copione in contenuti video coinvolgenti. La nostra piattaforma sintetizza "avatar AI" realistici con tecnologia "text-to-speech" naturale, consentendo la rapida creazione di video marketing di alta qualità a partire da un semplice input testuale.

Quali opzioni di personalizzazione e branding offre HeyGen per i contenuti video AI?

HeyGen offre ampie funzionalità di "personalizzazione e branding", permettendo agli utenti di integrare i loro loghi, colori del brand e elementi multimediali unici. Puoi scegliere tra una vasta gamma di "template e scene professionali" per garantire che la tua "produzione video scalabile" si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

HeyGen supporta capacità multilingue e sottotitoli automatici per un pubblico globale?

Sì, HeyGen fornisce robuste "capacità multilingue", permettendoti di creare video in varie lingue utilizzando la nostra sofisticata tecnologia "text-to-speech". Inoltre, la piattaforma genera automaticamente "sottotitoli e didascalie" accurati per migliorare l'accessibilità e la portata per un pubblico globale diversificato.

HeyGen è una piattaforma user-friendly per generare video AI?

HeyGen è progettata come una "piattaforma user-friendly" che semplifica l'intero "flusso di lavoro di produzione video". La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di "facilità d'uso e automazione" permettono agli utenti di "generare rapidamente video AI di alta qualità" senza esperienza di editing precedente, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti.

