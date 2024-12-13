Generatore di Video Aziendali con Portavoce per Creazione Video AI Facile

Crea istantaneamente video aziendali coinvolgenti con avatar AI realistici, trasformando i tuoi messaggi in presentazioni professionali senza complicazioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i nuovi dipendenti e i team interni, è necessario un video di onboarding interno di 60 secondi per introdurre la cultura aziendale con un'estetica visiva amichevole e incoraggiante e un tono audio vivace e conversazionale. Questo progetto, che trasforma un copione scritto in una presentazione dinamica tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen, creerà video di onboarding completi ma accoglienti.
Prompt di Esempio 2
Per catturare l'attenzione dei follower sui social media, produci un video di marketing dinamico di 30 secondi caratterizzato da uno stile visivamente accattivante e veloce, musica di sottofondo moderna e una voce narrante energica. Utilizza i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti video di alta qualità che mettano in risalto la tua ultima offerta, mostrando la potenza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Un video di aggiornamento aziendale conciso di 20 secondi per clienti e stakeholder esistenti dovrebbe trasmettere un messaggio affidabile e rassicurante, con visual minimalisti e puliti e una voce calma e chiara. Assicurati che questi video in linea con il marchio siano comprensibili universalmente incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il messaggio accessibile indipendentemente dall'ambiente audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Aziendali con Portavoce

Crea senza sforzo video aziendali professionali con portavoce AI seguendo questi semplici passaggi, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Portavoce AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio nel tuo video aziendale, creando le basi per una comunicazione coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione
Semplicemente incolla il tuo copione di testo. La piattaforma lo convertirà automaticamente in un video dinamico con il portavoce AI scelto, sfruttando la tecnologia avanzata di testo-a-video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con sfondi personalizzati, loghi e palette di colori specifiche utilizzando controlli di branding intuitivi, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati e proporzioni. La piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione delle proporzioni per una condivisione senza problemi su tutti i tuoi canali desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica le Storie di Successo dei Clienti

Produci efficientemente testimonianze video e case study di impatto per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la produzione creativa di video con AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video di alta qualità offrendo una vasta gamma di avatar AI, inclusi avatar personalizzati e opzioni di stock. Il suo motore creativo supporta un'ampia personalizzazione del marchio, permettendo agli utenti di adattare voci, aspetti e integrare elementi di branding attraverso modelli video pre-progettati.

HeyGen può generare video aziendali professionali con portavoce AI?

Sì, HeyGen è un leader nel generare video aziendali con portavoce AI che produce video professionali. Gli utenti possono trasformare copioni in video digitali coinvolgenti con portavoce rapidamente, sfruttando la tecnologia avanzata di testo-a-video per comunicare efficacemente i messaggi aziendali.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen offre una piattaforma di creazione video potente basata su AI con funzionalità come testo-a-video, clonazione vocale avanzata e capacità multilingue. Fornisce anche sottotitoli/caption automatici e modelli video predefiniti per ridurre significativamente i tempi di produzione video.

Come possono le aziende personalizzare i video generati da HeyGen per mantenere la coerenza del marchio?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo alle aziende di garantire che i loro video siano in linea con il marchio. Gli utenti possono incorporare avatar personalizzati, selezionare opzioni di voce e aspetto personalizzabili per i portavoce AI e integrare i loro loghi specifici e colori del marchio in ogni video.

