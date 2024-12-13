Generatore di Video con Avatar Portavoce: Crea Video AI Straordinari

Crea istantaneamente video AI professionali dal tuo script, riducendo i costi di produzione video con il nostro generatore di avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a designer UX/UI e professionisti creativi, dettagliando i passaggi avanzati per personalizzare un avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere un tutorial chiaro e passo-passo con registrazioni dello schermo dell'interfaccia di personalizzazione, accompagnato da una traccia audio informativa ma coinvolgente. Dimostra la funzione "avatar AI" di HeyGen illustrando il processo di affinamento di un "avatar personalizzato" con vari aggiustamenti tecnici.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo di formazione aziendale di 2 minuti che spieghi i vantaggi tecnici dell'impiego di presentatori video AI per contenuti educativi scalabili. Questo video è destinato a formatori aziendali e professionisti L&D, utilizzando un'estetica visiva professionale e orientata al business con infografiche chiare sullo schermo e una voce narrante sicura e articolata. Mostra la funzione di "generazione di voiceover" di HeyGen per illustrare come una narrazione di alta qualità possa essere prodotta istantaneamente per vari "presentatori video AI", migliorando la ritenzione dell'apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi rivolto a team aziendali internazionali e specialisti di localizzazione, illustrando la facilità di "creazione di contenuti multilingue" utilizzando un "generatore di video con avatar portavoce". La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e inclusiva a livello globale, con tagli rapidi tra diverse versioni linguistiche dello stesso messaggio consegnato da un avatar, con una narrazione sofisticata e chiara. Enfatizza la capacità di HeyGen di "sottotitoli/didascalie" mostrando come i sottotitoli tradotti migliorino facilmente la portata globale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Avatar Portavoce

Trasforma senza sforzo il testo in video professionali con portavoce AI. Genera contenuti coinvolgenti rapidamente ed efficacemente, facendo risuonare il tuo messaggio.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea un Avatar Foto personalizzato per rappresentare il tuo brand, portando istantaneamente il tuo messaggio alla vita con un portavoce relazionabile.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il testo desiderato e la nostra AI lo convertirà in un voiceover dal suono naturale, perfettamente sincronizzato con il portavoce AI scelto. Non c'è bisogno di studi di registrazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con sfondi coinvolgenti, aggiungi il tuo logo per il branding e incorpora musica o media di stock dai modelli per creare una produzione raffinata e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Visualizza in anteprima la tua creazione, quindi esporta il tuo video AI di alta qualità in vari formati di aspetto, pronto per la condivisione immediata su tutte le tue piattaforme e con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione

.

Distribuisci video con portavoce AI per fornire moduli di formazione di impatto, migliorando la comprensione e la ritenzione delle conoscenze degli studenti in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come genera HeyGen avatar AI altamente realistici?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di generazione di avatar AI per creare avatar AI altamente realistici, permettendoti di produrre contenuti video con avatar portavoce professionali. Questo include opzioni per generare avatar personalizzati e teste parlanti realistiche direttamente dal tuo input, garantendo video di avatar AI di alta qualità.

Cosa garantisce la precisione della sincronizzazione labiale nelle presentazioni video AI di HeyGen?

HeyGen impiega algoritmi AI sofisticati per ottenere una precisione di sincronizzazione labiale per tutte le presentazioni video AI, assicurando una consegna naturale e coinvolgente dal tuo script AI da testo a video. Questo garantisce un'esperienza di visione senza soluzione di continuità e credibile per il tuo pubblico, riflettendo standard professionali di generazione video AI.

HeyGen può creare contenuti multilingue con opzioni di clonazione vocale diversificate?

Sì, HeyGen supporta ampie capacità di creazione di contenuti multilingue, permettendoti di generare video AI in varie lingue. La sua tecnologia avanzata di clonazione vocale consente voiceover diversificati per contenuti con portavoce AI, facilitando una portata veramente globale per il tuo messaggio.

Oltre a generare video, quali caratteristiche rendono HeyGen un generatore di video AI versatile?

HeyGen semplifica il processo di produzione video offrendo una suite completa di funzionalità oltre alla generazione di AI da testo a video di base. Include una ricca libreria di modelli, presentatori video AI e controlli di branding, semplificando la creazione di contenuti e riducendo significativamente i costi tradizionali di produzione video.

