Creatore di Video Edizione Speciale: Crea Video Unici Istantaneamente

Progetta campagne accattivanti più velocemente. Sfrutta il nostro editor video online con generazione vocale robusta per aggiungere un tocco professionale a ogni progetto.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando come lanciare una linea di prodotti "edizione speciale" con una storia visiva d'impatto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno ed energico, accompagnato da una voce fuori campo professionale ed entusiasta generata tramite la generazione vocale di HeyGen, dimostrando la potenza della sua capacità di trasformare il testo in video da script per trasformare idee in contenuti raffinati in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 90 secondi per educatori tecnologici e formatori software, illustrando come configurare e utilizzare una nuova funzionalità complessa all'interno di un'applicazione software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, istruttivo e presentare grafica animata dove appropriato, con un tono calmo e autorevole da un avatar AI di HeyGen che spiega i passaggi, arricchito da sottotitoli chiari per l'accessibilità, evidenziando HeyGen come un potente creatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per organizzatori di eventi e pianificatori di comunità, concentrandoti sulla creazione di un invito a un evento unico e speciale che si distingua. Utilizza uno stile visivo vivace e coinvolgente con musica di sottofondo allegra e una voce AI amichevole per guidare gli spettatori. Il video dovrebbe evidenziare la vasta libreria di modelli e scene di HeyGen come editor video online, rendendo facile creare contenuti accattivanti senza competenze di design estese.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tecnico dettagliato di 2 minuti rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia, spiegando le complessità del funzionamento di un nuovo algoritmo AI. La presentazione visiva deve essere informativa e dettagliata, incorporando visuali ad alta tecnologia e una narrazione precisa e chiara. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una condivisione ottimale sulle piattaforme e sfrutta la funzione di sottotitoli per trasmettere informazioni complesse in modo efficace, posizionandolo come un software avanzato di editing video per contenuti tecnici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Edizione Speciale

Crea video edizione speciale coinvolgenti senza sforzo con il nostro editor video online intuitivo. Sfrutta strumenti AI e opzioni personalizzabili per dare vita alla tua visione.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando da una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente per dare il via alla tua creazione.
2
Step 2
Genera Contenuti
Trasforma le tue idee in scene coinvolgenti semplicemente incollando il tuo script e utilizzando la nostra potente capacità di trasformare il testo in video.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti AI
Dai vita alla tua narrazione con la generazione di voci fuori campo AI realistiche, perfettamente sincronizzate con i tuoi elementi visivi.
4
Step 4
Finalizza e Condividi
Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro con sottotitoli e didascalie automatiche, quindi esporta il tuo video rifinito per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Motivazionali Ispiratori

.

Sviluppa potenti video motivazionali edizione speciale che risuonano profondamente con il tuo pubblico, stimolando l'engagement e un impatto positivo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI e editor video online che trasforma il testo in video professionali. La sua interfaccia intuitiva drag and drop consente agli utenti di creare facilmente contenuti coinvolgenti, rendendo obsoleti i software di editing video complessi.

Posso utilizzare Avatar AI e voci personalizzate nei miei video HeyGen?

Assolutamente! HeyGen sfrutta sofisticati Avatar AI per dare vita ai tuoi script con espressioni e gesti realistici. Puoi anche generare voci fuori campo AI di alta qualità direttamente all'interno della piattaforma, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e gli schemi di colore preferiti nei tuoi video. Puoi anche utilizzare vari modelli video e aggiungere sottotitoli e didascalie dinamiche, assicurando che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la creazione di video ottimizzati per i social media?

Sì, HeyGen offre strumenti per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video siano perfettamente adatti a varie piattaforme di social media. Adatta facilmente i tuoi contenuti per diversi canali e utilizza il nostro motore creativo per produrre video social coinvolgenti che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo